Сенников: «По движению „Локомотив“ выглядел неплохо»

Бывший футболист «Локомотива» оценил дебютный матч на посту главного тренера «красно-зеленых». Москвичи уступили «Краснодару» в Кубке России (0:1).

Галактионов начал привлекать молодёжь: Раков вышел неплохо, были ребята из ЮФЛ. Уже идёт работа на следующий год, он просматривает ребят. «Локомотив» выглядел хорошо, могли забивать. Не понравилось, что были серьёзные ошибки в обороне — у Магкеева и Худякова. Хорошо, что во втором тайме «Краснодар» не наказал.

Пока игровая дисциплина страдает и в центре поля: очень много невынужденных потерь, когда игрок не должен терять мяч. Всё это на сборах будет отрабатываться. Галактионов постарается убрать эти ошибки. По движению «Локомотив» выглядел неплохо. Выглядит хорошо, но проигрывает.