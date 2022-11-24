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Сенников: «По движению „Локомотив“ выглядел неплохо»

вчера, 13:19
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил дебютный матч Михаила Галактионова на посту главного тренера «красно-зеленых». Москвичи уступили «Краснодару» в Кубке России (0:1).

Галактионов начал привлекать молодёжь: Раков вышел неплохо, были ребята из ЮФЛ. Уже идёт работа на следующий год, он просматривает ребят. «Локомотив» выглядел хорошо, могли забивать. Не понравилось, что были серьёзные ошибки в обороне — у Магкеева и Худякова. Хорошо, что во втором тайме «Краснодар» не наказал.

Пока игровая дисциплина страдает и в центре поля: очень много невынужденных потерь, когда игрок не должен терять мяч. Всё это на сборах будет отрабатываться. Галактионов постарается убрать эти ошибки. По движению «Локомотив» выглядел неплохо. Выглядит хорошо, но проигрывает.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:41
Не лстите себе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:38
Проиграли,значит играли плохо,впрочем как обычно в этом сезоне!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:36
Бегать по полю они могут не плохо, только смысла от этой беготни нет.
Гость
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