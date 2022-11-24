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Непомнящий: «Чемпионат мира — это турнир усталых фаворитов»

вчера, 13:38

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением о чемпионате мира.

К чемпионатам мира я всегда относился с большим подозрением – в плане тенденций развития современного футбола. Чемпионат мира — это турнир усталых фаворитов, которые к концу сезона подходят измочаленными и измождёнными. На этом фоне середняки могут добиться чего-то большего. Посмотрите, сколько травмированных звёзд сейчас. Заканчивается год, приходит время паузы, а им приходится опять напрягаться. Поэтому, когда говорят «сенсация», я внутренне добавляю: недоработали, не успели подготовиться. Таких сенсаций в Катаре, думаю, будет ещё много.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:48
Валерий Кузьмич запомнился нам как искренний человек, всегда говорящий то, о чём думает. Безусловно светлая личность советского, камерунского и российского футбола.
Но при этом чемпионаты мира выигрывают только фавориты, пусть и усталые. Случайных победителей нет
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:27
На ЧМ все находится в равных условиях, отношение к играм розное!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:39
Фавориты не усталые, они самонадеянные!
Гость
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