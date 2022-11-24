Непомнящий: «Чемпионат мира — это турнир усталых фаворитов»

Экс-тренер сборной Камеруна поделился мнением о чемпионате мира.

К чемпионатам мира я всегда относился с большим подозрением – в плане тенденций развития современного футбола. Чемпионат мира — это турнир усталых фаворитов, которые к концу сезона подходят измочаленными и измождёнными. На этом фоне середняки могут добиться чего-то большего. Посмотрите, сколько травмированных звёзд сейчас. Заканчивается год, приходит время паузы, а им приходится опять напрягаться. Поэтому, когда говорят «сенсация», я внутренне добавляю: недоработали, не успели подготовиться. Таких сенсаций в Катаре, думаю, будет ещё много.