Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Слуцкий: «Эксперимент с чистым временем в Медиалиге — крутейшая история»

вчера, 14:29

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время разговора о компенсированном времени на чемпионате мира в Катаре вспомнил, что в Медиалиге практикуется правило чистого игрового времени.

Эксперимент с чистым временем в Медиалиге, по мне – просто крутейшая история. Тайм не будет длиться 60 минут. Например, было и 45, и 48 минут.

60 – это предельно максимальная цифра, поэтому если введут 2 тайма по 30 минут фактического времени будет больше, но ты не можешь затягивать время, ты не можешь валяться, ты не можешь замену делать по 5 минут.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сёмин: «Периодически мы созваниваемся с Родолфо»
Сегодня, 15:16
Родолфо: «Сёмин — замечательный тренер»
Сегодня, 14:59
Сёмин поделился мнением о первом туре чемпионата мира
Сегодня, 13:30
Кержаков: «Больше всего удивила сборная Саудовской Аравии»
Сегодня, 13:12
Бояринцев: «Я люблю агрессивный футбол, обожаю высокий прессинг»
Сегодня, 12:12
Мостовой: «Надо обыгрывать „Спартак“. Настрой на него огромный»
Сегодня, 10:49
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:57
Тренеры и сейчас без всяких тайм-аутом успешно вносят коррективы в игру, а постоянные паузы только навредят динамике происходящего – я, например, не переношу все виды спорта, где есть тренерские паузы, в особенности раздражает волейбол: тренер в двух метрах от команды, и ему ничто не мешает руководить ими, и поэтому все тайм-ауты в волейболе имеют только одну цель – нарушить игровой ритм соперника, когда у того игра пошла.
memphis
memphis
вчера в 15:46
Идея хорошая на всех уровнях и чемпионатах, но главное чтобы не вышло как с Вар, Фан айди и руками в штрафной
Izmar
Izmar
вчера в 15:17
Чушь полная.
Beno444
Beno444
вчера в 15:08
А есть люди которые против такой времени.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:46
Не сторонник больших перемена. Правила футбола придуманы более 100 лет назад...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 