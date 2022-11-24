Слуцкий: «Эксперимент с чистым временем в Медиалиге — крутейшая история»

Экс-тренер «Рубина» во время разговора о компенсированном времени на чемпионате мира в Катаре вспомнил, что в Медиалиге практикуется правило чистого игрового времени.

Эксперимент с чистым временем в Медиалиге, по мне – просто крутейшая история. Тайм не будет длиться 60 минут. Например, было и 45, и 48 минут.

60 – это предельно максимальная цифра, поэтому если введут 2 тайма по 30 минут фактического времени будет больше, но ты не можешь затягивать время, ты не можешь валяться, ты не можешь замену делать по 5 минут.