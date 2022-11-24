Шишкин: «Бельгийцам с такой игрой вряд ли можно рассчитывать на что-то»

Экс-игрок «Локомотива» оценил игру сборной Бельгии в матче чемпионата мира против Канады (1:0).

Честно говоря, удивлен игрой бельгийцев, немножко другого ожидал от этой команды. Все-таки, сильное поколение. Понятно, что нет Лукаку, но основные футболисты все в обойме. Но такое ощущение, как будто чего-то не хватает команде. В матче с Канадой соперник их полностью переиграл, такое ощущение, что первые минут десять Бельгия вообще не понимала, что происходит. И если бы не незабитый пенальти, большой вопрос, как бы матч сложился. У канадцев было очень много подходов, они классно действовали в атаке, но хромала реализация.

С этим понятно – все же уровень футболистов у них не такой, как у тех же бельгийцев или других команд, не хватает качества в завершающей стадии. Если бы они хладнокровней подходили к этому, то счет был бы другой. А бельгийцам с такой игрой вряд ли можно рассчитывать на что-то серьезное. Из группы они, может, и выйдут, но в дальнейшем им будет тяжело.