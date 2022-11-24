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Шишкин: «Бельгийцам с такой игрой вряд ли можно рассчитывать на что-то»

вчера, 12:14
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб КанадаКанадаМатч завершен

Экс-игрок «Локомотива» Роман Шишкин оценил игру сборной Бельгии в матче чемпионата мира против Канады (1:0).

Честно говоря, удивлен игрой бельгийцев, немножко другого ожидал от этой команды. Все-таки, сильное поколение. Понятно, что нет Лукаку, но основные футболисты все в обойме. Но такое ощущение, как будто чего-то не хватает команде. В матче с Канадой соперник их полностью переиграл, такое ощущение, что первые минут десять Бельгия вообще не понимала, что происходит. И если бы не незабитый пенальти, большой вопрос, как бы матч сложился. У канадцев было очень много подходов, они классно действовали в атаке, но хромала реализация.

С этим понятно – все же уровень футболистов у них не такой, как у тех же бельгийцев или других команд, не хватает качества в завершающей стадии. Если бы они хладнокровней подходили к этому, то счет был бы другой. А бельгийцам с такой игрой вряд ли можно рассчитывать на что-то серьезное. Из группы они, может, и выйдут, но в дальнейшем им будет тяжело.

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Все комментарии
Namuri
Namuri
вчера в 13:08
Выйдут в плей-офф, потом вылетять.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:33
По одному матчу всё же судить рано! В ходе чемпионата может и "раскачаются"! У бельгийцев есть хороший козырь в лице Куртуа, что даёт им дополнительную уверенность на последним "рубеже" В составе много сильных, опытных футболистов! Всё ещё может быть, увидим!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:30
Они как раз сыграли на минимуме и сохранили силы
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:28
Различные предметы с атрибутикой команд.
ae4p4vmt6ng4
ae4p4vmt6ng4
вчера в 12:22
Шишкин, а ты кто такой, эксперт?
Не лезь не в свое дело, точка.
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