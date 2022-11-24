Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией

Сборная Бразилии обыграла сборную Сербии (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Первый гол в игре на 62-й минуте забил нападающий Бразилии Ришарлисон. На 73-й минуте Ришарлисон оформил дубль. Свой второй мяч бразилец забил ударом через себя.
В другом матче группы G Швейцария обыграла Камерун.
Разница в классе большая. Сербия не самая слабая, но ничего не смогли противопоставить. А второй гол Ришарлисона пока самый красивый в турнире!
С победой сборной Бразилии! А Сербия еще покажет себя!
Разница в классе большая. Сербия не самая слабая, но ничего не смогли противопоставить. А второй гол Ришарлисона пока самый красивый в турнире!
С победой сборной Бразилии! А Сербия еще покажет себя!
Бразильцы сегодня сыграли по-бразильски здорово.. Второй гол Ришарлисона тому подтверждение..
К сожалению, сегодня сенсации не случилось..
Зато Сербия - самая высокорослая команда на турнире!!))
Бразильцы сегодня сыграли по-бразильски здорово.. Второй гол Ришарлисона тому подтверждение..
К сожалению, сегодня сенсации не случилось..
Зато Сербия - самая высокорослая команда на турнире!!))
Каждый раз, ловлю себя на мысли, чего-то не хватает на этом ЧМ. Потом вспоминаю- сб. Италии. И, как сказал однажды Пеле: "Без сб. Италии, ЧМ не стоит и начинать".
Каждый раз, ловлю себя на мысли, чего-то не хватает на этом ЧМ. Потом вспоминаю- сб. Италии. И, как сказал однажды Пеле: "Без сб. Италии, ЧМ не стоит и начинать".