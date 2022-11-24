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Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией

вчера, 23:55
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Сборная Бразилии обыграла сборную Сербии (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

Первый гол в игре на 62-й минуте забил нападающий Бразилии Ришарлисон. На 73-й минуте Ришарлисон оформил дубль. Свой второй мяч бразилец забил ударом через себя.

В другом матче группы G Швейцария обыграла Камерун.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 12:28
Бразилия станет чемпионом в этом мундиале.
Capral
Capral ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 12:10, ред.
Италия, как чемпион Европы-2021, меня, лично, не впечатлила. Но как футбольная страна, с такими славными традициями- обязана присутствовать на всех крупных футбольных форумах!!!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:05
гол красив, идеален по исполнению, не спорю, на попадание в 10-ку за все ЧМ в этом веке, но все-таки гол Робина Ван Перси рыбкой после идеального паса метров на 30 Дейли Блинда гораздо круче, он ни на что не похож, по крайней мере, мне похожего видеть не приходилось!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 11:08
Сербия проиграла,но шанс выйти в стадию плей офф у неё большой.Надеюсь что Сербы пройдут далеко на этом чемпионате.Бразильцы классно сыграли,но им далеко до французов.
Знатог
Знатог ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:36
Как хорошо что Италии нету! Тормозной футбол всегда. как-то в 80-х годах писали "Италия не столько играла сама, сколько мешала играть другим". И так всегда.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 10:30
Сербы какие то зажатые были!Испугались заранее.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 10:29
из андердогов, камерун выглядит нормас. вот они не заслужили
vinyardrip
vinyardrip ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 10:27
Если повезет, то на нулевачках сербы вылезут. Сборная норм, не чета россисийской, но они ссутся. Они выходили не проиграть. Курбано любители оценят. Мне такое не нра
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:34
Как и ожидалось, шансы Сербии даже на ничью против этой Бразилии, были минимальные. Бразилия, даже не включив максимальные обороты, добыла нужный ей результат за счёт своего высочайшего класса и шикарного индивидуального мастерства. Сербам только и оставалось, что весь матч отбиваться, выставив автобус. А по другому с бразилией и нельзя было. Если бы сербы начали раскрываться, то получили бы штук 5-6. А так вполне прилично, всего 2-0. Но для Сербии ничего ровным счётом, не поменялось. Всё в их руках, надо лишь обыграть унылые Швейцарию и Камерун, что вполне реально и по силам нашим братьям сербам. Так что удачи Сербии в оставшихся 2-х матчах в группе и выхода в 1/8 со второго места! А гол Ришарлисона боковыми ножницами, конечно, был шикарен и стал главным украшением всего 1-го тура. Кстати, сразу вспомнился подобный трюк боковыми ножницами на ЧМ 1986 мексиканца Мануэля Негретте. Там было даже ещё круче и сложнее, да и до ворот было подальше. Тот гол некоторые мировые футбольные ресурсы считают самым красивым за всю историю ЧМ. Но, типа, "официально" самым красивым голом признан мяч Марадоны в ворота Англии в 1/4 финала в том же 1986, после сольного прохода и обыгрыша почти всей сборной Англии.
vova505
vova505
сегодня в 08:18
Умницы!!
Все до единого
Самый лучший игрок в этом матче конечно автор мячей забитых )))
Но все хороши!!!
barca200885
barca200885 ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 08:16
То же самое можно сказать про Испанию. Обыграли Коста-Рику 7-0. А что будет, если перед ними окажется Бразилия? Что будет? Другая игра будет, в которой 50/50, т.к. с обеих сторон игроки высочайшего уровня.
barca200885
barca200885 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 08:10
По одному матчу с Сербией сразу такие выводы? Не рановато ли?
barca200885
barca200885 ответ Штанмайер (раскрыть)
сегодня в 08:07
Так в любом турнире. Есть лидеры, есть аутсайдеры. И классы у них разные. Ты можешь взять самоотдачей, желанием, упорством, но класснее, чем ты умеешь, ты не сыграешь. Поэтому Сербия как могла, так и играла. Они что, должны были в открытый футбол с Бразилией что ли сыграть? Получить 8-0 и домой? Кроме того, думаю, что сербы прекрасно понимают свои реальные возможности и что ключевые игры у них с Португалией и Ганой. А с бразильцами главное было не нахватать корзину. 2-0 для них приемлемый результат.
barca200885
barca200885 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:58
Да, не хватает "Forza, Italia". Чё-то не то.
112910415
112910415
сегодня в 07:46
бразильский футбол предельно эстетичен
monah-10
monah-10 ответ KnowSoccer (раскрыть)
сегодня в 06:50
Проиграют.
Энвер Икрянов
Энвер Икрянов
сегодня в 06:26
Чемпионская игра Бразилии , а всякие Германии и Аргентины для них не соперники>
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:27, ред.
Пока лучшее что видел на этом празднике футбола....
Ни испанцы ни чемпионы ни тем более немцы с аргентинцами не впечатлили столь убедительно...
Фаворитестей фаворита тяжело придумать...
Завсегда нравятся команды которые не работают в футбол а именно играют в него...
Бразильцы из таких...
Убрать бы ещё ненужные присуще нынешнему времени кривляния и симуляции от любого прикосновения - вообще был бы полный формидабль....

Удачи бразильцам !!
На эту сборную охота смотреть...креатив и потенциал - безграничен !!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:35, ред.
Хотелось бы остановиться на голе Ришарлисона поподробнее!

Многие игроки когда бьют таким образом в основном полагаются на удачу - главное при ударе попасть по мячу и при приземлении на газон избежать травмы, а там попал хорошо, нет так нет. Бразилец же наносил удар осознанно, сначала бросил взгляд, оценил обстановку, сгруппировался и ударил, и всё это в какие-то доли секунды! Этому голу даже эпитеты трудно подобрать. В общем Ришарлисон оправдал свою фамилию и "зарешал" всё. Побольше бы таких голов!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 03:37
Час ничего бразилы сделать не могли.
Потом не обязательный гол, не туда осткочило.
Ну и тогда уже да, сербы поплыли.
Бразилиянцы не топ, их в финале не будет и наверное даже в полуфинале.
Слабоваты.
ballak144
ballak144 ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 03:01
Ага, скажи это саудитам и японцам
y-ago
y-ago
сегодня в 02:20, ред.
Это команда мне чем-то напомнила сборную 1982 года. Боже, как они тогда играли! Ходила такая фраза: Бразильцам забьют сколько смогут, бразильцы забьют - сколько захотят. И когда они проиграли итальянцам (просто потому, что пижонили, забавлялись - наколотить могли штук пять!) 2:3 - это был шок! Никто не верил, что такое возможно! Кстати, этот матч считается одним из лучших в истории футбола по сей день...Нынешняя команда - великолепна! Она может стать чемпионом, если не повторит ошибки 40-летней давности, чего я ей от всего сердца желаю! Они достойны стать чемпионами в шестой раз. Удачи им в этом!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:55
Если бы они вышли играть в открытую, то получили бы 8, как у нас Оренбург получил от Зенита.
Скорее всего Бразилия самая топовая и сбалансированная команда турнира, и их если и выбить кому-то в плей-офф, то грамотным автобусом.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Штанмайер (раскрыть)
сегодня в 01:50
Достаточно было просто посмотреть последний матч Сербии и России)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:36
Сербы проиграли этот матч не выйдя даже ещё на поле ! Заведомо провальная ставка на старый дизельный "Икарус " не сработала .
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 01:11, ред.
Я рад, что автобус опрокинулся, хотя и не болею за бразил. Меньше автобусов — симпатичней игра.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:39
Красота) вот это я понимаю футбол, вот это голищеее от Риша. Очень понравился футбол в исполнении бразильцев) посмотрим насколько их хватит, но начало просто феерическое.
А сербов было жалко.. сегодня они ничего не смогли противопоставить сопернику, хотя сборная у них крепкая.
Штанмайер
Штанмайер
сегодня в 00:33
Кто - то еще жалеет что России нет на ЧМ?)))Смотреть на Сербию против бразилии было так же как смотреть в последние годы на наши команды в еврокубках...команды разного класса...
амурец
амурец
сегодня в 00:27
Вообще то ожидаемо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:27
Вкусный второй гол, ничё не попишешь.
Тито молодец: всем дал поиграть и прочувствовать собственную причастность к победе. Умно тренер поступил.
Гость
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