Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией

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вчера, 23:55

Сборная Бразилии обыграла сборную Сербии (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

Первый гол в игре на 62-й минуте забил нападающий Бразилии Ришарлисон. На 73-й минуте Ришарлисон оформил дубль. Свой второй мяч бразилец забил ударом через себя.

В другом матче группы G Швейцария обыграла Камерун.