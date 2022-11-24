Гол Роналду помог Португалии обыграть Гану

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вчера, 20:58

Сборная Португалии обыграла сборную Ганы (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 65-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий Португалии Криштиану Роналду. На 73-й минуте форварда Андре Айю сравнял счёт. На 78-й минуте Жоау Фелиш снова вывел португальцев вперёд, а на 80-й минуте нападающий Португалии Рафаэл Леау отправил третий гол в ворота Ганы. На 89-й минуте форвард Ганы Осман Букари сократил отставание до минимума.

В другой игре группы Н Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей.