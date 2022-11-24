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Гол Роналду помог Португалии обыграть Гану

вчера, 20:58
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Сборная Португалии обыграла сборную Ганы (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 65-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий Португалии Криштиану Роналду. На 73-й минуте форварда Андре Айю сравнял счёт. На 78-й минуте Жоау Фелиш снова вывел португальцев вперёд, а на 80-й минуте нападающий Португалии Рафаэл Леау отправил третий гол в ворота Ганы. На 89-й минуте форвард Ганы Осман Букари сократил отставание до минимума.

В другой игре группы Н Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей.

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Все комментарии
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 13:53, ред.
Я повторяться не буду , я все сказал .
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 13:52
Коснулся мячом но перед этим он Коснулся ногой об ногу. А в спину толкать нельзя. Даже если это контактный вид спорта. Роналду тоже слегка толкнул и забил гол но его отменили так как он толкнул защитника. Тут что скажешь
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 13:42
Посмотри внимательно еще раз, соперник пнул носком ноги по мячу ,а не по его ноге это уже говорит о том, что он не нарушал правила и второе футбол контактный вид спорта, игроки при отборе всегда касаются друг друга . Если каждое прикосновение к друг другу трактовать как нарушение и давать пенальти за это футбол просто превратится в театр с артистами .
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 13:34
Упал артистично но основания для пенальти у судьи было. Во первых толчок в спину во вторых он по ноге ударил роналду
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 13:20, ред.
Я повторюсь и добавлю что Рональду здесь артистично упал и вообще -он большой мастер по липовым пенальти- насмотрелся на него за его карьеру ! .
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 13:15
Только игроки на поле могли его уговорить, уломать посмотреть ВАР . но он спокойно отреагировал на их напор . вывод- он просто не хотел менять свое решение. причина почему это другой вопрос.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 13:11
Это да. Просто тут многие говорят что судья даже не посмотрел вар и все такое. После назначения и до пробития пенальти прошло 2 с лишним минут и за это время они смотрели десятки повторов и таким образом подтвердили решение главного судьи. Я это имею ввиду
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 13:08
Вот сам ты и подтвердил мои слова , прав он или неправ ,последнее слово все равно за ним , не важно что ему по связи сказали его помощники на поле или с ВАРа .
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 12:58
Да но раз он принял решение то вар указывает ему на его возможную ошибку и он решает была ли ошибка у него
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 12:10, ред.
Как я знаю , только главный судья решает, смотреть ВАР или нет независимо кто ему сигнализирует о недовольстве его решением - его помощники , игроки или судьи на ВАРе .
vinyardrip
vinyardrip ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:28
Обо76ся — прими. Победил —молчи и наслаждайся
vinyardrip
vinyardrip ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:27
    vinyardrip
    vinyardrip ответ galem72 (раскрыть)
    сегодня в 11:06
    Н разу не жаль они забили больше чем могли, но могли еще больше(вратарь чуть не обгадился). бус не помог
    galem72
    galem72
    сегодня в 10:56
    Парток в своём репертуаре. Жаль сборную Ганы в этом матче.
    СARNAGE
    СARNAGE ответ Кьянти (раскрыть)
    сегодня в 10:50
    ))))))))))))))))
    Дружище,ну реально тебя приятно читать))) Адекватно все говоришь всегда, этим амебам до тебя далеко))
    Кьянти
    Кьянти ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:47
    Не уверен, что тебя многие поймут. Ведь именно эти многие эксперты думают, что играть в футбол и смотреть его по тв это примерно одно и тоже. Вот и судят и комментируют футбол исходя из преставлений от картинки футбола. Порой читает противно. Упасть в штрафной, когда есть повод, как- то хитрить, в свою пользу, тянуть время и пр. это часть футбола, без который не бывает футбола, да и вообще спорта. Непонимать этого можно лишь в том случае, когда сам не занимался или даже во дворе не рубился на интерес(ну в смысле за победу). Все эти горе эксперты корчат из себя каких- то рыцарей на белых конях из мультфильмов про принцесс для девочек)))
    Уверен, что такого бойцовскго духа и благородства (киношного),которого они требуют от спортсмена на уровне мирового состязания, где на кону стоит очень многое, они сами в обычной жизни и близко не демонстрируют. Они никак не могут понять, что без настоящего мастерства одними хитростями не победишь. Хитрости нужды порой, когда вдруг удача отворачивается, когда чуть-чуть чего-то не хватает.

    И ещё насчёт рекламы, мол, он шампунь рекламирует. Да если бы кому-то из них предложили контракт в десять раз меньше по стоимости, чем КР, то они бы не только шампунь, а женские прокладки рекламировали бы😆
    СARNAGE
    СARNAGE
    сегодня в 08:49
    Пока гномяра ноет и рыдает получая худшего игрока матча с топ сборной Аравией,Роналду добывает победу и ставит рекорд,каждому свое.’
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 08:31
    Теперь ясно почему балласт пропустил последние игры за МЮ и матч с Нигерией. Отрабатывал картинное падение. Конечно, у него это отработанный навык, но перед соревнованием всё равно нужно готовиться.
    barca200885
    barca200885 ответ Triem (раскрыть)
    сегодня в 08:18
    Не то слово. Зато пять клоунов на ВАР сажают.
    Triem
    Triem
    сегодня в 07:55
    Всё ощущение испортил левый пенальти. Это просто обо-SR-аный матч! Жаль очень ганцев.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 06:40
    Пеналдууууу! 😂😂😂
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 05:47
    )))
    112910415
    112910415
    сегодня в 04:45
    красиво падать надо уметь !
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:14
    Ну Соболев смешно на прошлом евро плюхнулся, но пенку датчанам тогда поставили)
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:19, ред.
    Авторитетнейшие представители местной футбольной Прокуратуры обвиняют Роналду в картинном падении и последующей пенке...
    Что вам на это ответить ? Падать тоже надо уметь..., равно как и пенки забивать, и головой играть, и с обеих ног бить, и шампунь с хозтоварами рекламировать..., и не сморкаться/ сплёвывать сопли во время матча... Всё в футболе надо уметь, если хочешь преуспеть.
    Пару слов по поводу падений в футболе. Вы видели когда-нибудь как наши горе-футболёры падают ? Да им даже по делу хрен когда судья пенку поставит, потому как плюхаются об газон, как гоvно коровье...
    Мариарти77
    Мариарти77
    вчера в 23:46
    Вторая левая пенька, на Чм.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 23:21, ред.
    Как бы я хотел, чтоб на любительском уровне, так судили! А то бежишь в штрафной, тебе с двух сторон ноги отрывают, а потом ещё добивают и так несколько раз за игру, но чтоб судья там пенальти поставил, должно чудо случиться) а тут так просто всё) Но в любом случае скажу, что игрок Ганы нерасчётливо сыграл в том эпизоде с пенальти!
    BENFICA
    BENFICA
    вчера в 22:56
    С победой Португал!
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
    вчера в 22:40
    Судье не надо думать о варе. Это на варе сидят судьи и подсказывают главному что надо посмотреть и все такое.
    СARNAGE
    СARNAGE
    вчера в 22:32
    Сербия дает бой Бразилам))
    Гость
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