Мостовой: «Надо обыгрывать „Спартак“. Настрой на него огромный»

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в Кубке России.
Надо обыгрывать «Спартак». Настрой на него, как и всегда, огромный, по-другому не бывает в таких матчах.
Тем более в этом сезоне «Спартак» очень хорош, поэтому надо как можно лучше подготовиться к встрече, чтобы победить и на позитивной волне уйти на зимнюю паузу.
6 гостевых матчей не выиграно..(Суперкубок - 7-й)...
Последние предотпускные 3-е недели - 2 выезда из Москвы...в Сочи и Воронеж...
1 очко из 6-ти...
Конечно надо знать инсайды насколько вообще данный турнир важен для гегемоновцев...и каковы приоритеты...и про какую "позитивную волну" говорит Мостовой...ибо если ты игрок Зенита - "непозитив" исключён...тем более на расстоянии в 1,5 часа от отпуска...))
6 гостевых матчей не выиграно..(Суперкубок - 7-й)...
Последние предотпускные 3-е недели - 2 выезда из Москвы...в Сочи и Воронеж...
1 очко из 6-ти...
Конечно надо знать инсайды насколько вообще данный турнир важен для гегемоновцев...и каковы приоритеты...и про какую "позитивную волну" говорит Мостовой...ибо если ты игрок Зенита - "непозитив" исключён...тем более на расстоянии в 1,5 часа от отпуска...))
Но для того, чтобы выйти со 2-го места в группе, Зениту нужна победа с разницей мячей от 4 и выше (при победе Крыльев над Факелом, разумеется). Поглядим!
Но для того, чтобы выйти со 2-го места в группе, Зениту нужна победа с разницей мячей от 4 и выше (при победе Крыльев над Факелом, разумеется). Поглядим!