Мостовой: «Надо обыгрывать „Спартак“. Настрой на него огромный»

Футболист «Зенита» поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в Кубке России.

Надо обыгрывать «Спартак». Настрой на него, как и всегда, огромный, по-другому не бывает в таких матчах.

Тем более в этом сезоне «Спартак» очень хорош, поэтому надо как можно лучше подготовиться к встрече, чтобы победить и на позитивной волне уйти на зимнюю паузу.