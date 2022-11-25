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Мостовой: «Надо обыгрывать „Спартак“. Настрой на него огромный»

вчера, 10:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:00 Не начался

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в Кубке России.

Надо обыгрывать «Спартак». Настрой на него, как и всегда, огромный, по-другому не бывает в таких матчах.

Тем более в этом сезоне «Спартак» очень хорош, поэтому надо как можно лучше подготовиться к встрече, чтобы победить и на позитивной волне уйти на зимнюю паузу.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:32
Не только Зенит хочет уйти отдыхать на позитиве.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:11
Вот и я говорю, Зениту вполне по силам такой расклад. Гыгыгы
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 15:08
Запахло раазгромом. Зенит любит это делать на своём поле. Гыгыгы
lotsman
lotsman
вчера в 15:01
Это будет принципиальная игра, надо побеждать.
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:56
В таких матчах обе команды хотят победить, поэтому будут сначала готовиться к игре, а потом уже играть на победу. Кто победит, тот и выиграет!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:55
Надеюсь Спартак им устроит сюрприз
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:38
Абаскаль дома и в гостях - это два разных Абаскаля....

6 гостевых матчей не выиграно..(Суперкубок - 7-й)...
Последние предотпускные 3-е недели - 2 выезда из Москвы...в Сочи и Воронеж...
1 очко из 6-ти...

Конечно надо знать инсайды насколько вообще данный турнир важен для гегемоновцев...и каковы приоритеты...и про какую "позитивную волну" говорит Мостовой...ибо если ты игрок Зенита - "непозитив" исключён...тем более на расстоянии в 1,5 часа от отпуска...))
makkie
makkie
вчера в 11:23
Учитывая неудачные игры Спартака в Питере, результат в целом предсказуемый.

Но для того, чтобы выйти со 2-го места в группе, Зениту нужна победа с разницей мячей от 4 и выше (при победе Крыльев над Факелом, разумеется). Поглядим!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:12
Настрой у Спартака на этот принципиальный матч думаю не меньше! Эта игра важна прежде всего в психологическом плане! От того как она завершиться во многом будет строиться подготовка на оставшуюся часть сезона! Уверен, что по накалу она превзойдёт многие матчи которые прошли на нынешнем ЧМ!
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:10
В Питере в последнее время Спартак выступает неудачно
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