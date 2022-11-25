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Хлусевич: «При Абаскале образовался коллектив. Атмосфера великолепная»

вчера, 08:57

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением об атмосфере в коллективе, а также о результатах команды.

Мог ли представить, что будем вторыми перед паузой? Конечно, мог. У нас сильный коллектив, хорошие футболисты. Да и легионеры нам сразу сказали, что не собираются уезжать. Мы это знали, так что не переживали из-за новостей.

При Абаскале образовался коллектив. Атмосфера в команде великолепная. Требования, которые он выдвигает, понятны. Все знают, что делать. Доступность очень важна. Что касается меня, то он много чему научил. От тактических моментов – деталей работы с мячом – до психологических. Тренер общается со всеми индивидуально. Это тоже важный момент.

При Ваноли тоже всё было хорошо. Просто и результаты также оказывали влияние. В чемпионате весной у нас не всё получалось. А Абаскаль сохранил то, что было. Так ещё и приумножил.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 12:26
Самое главное, атмосфера в команде. Атмосфера хорошая и команда слаживается.
Izmar
Izmar
вчера в 09:22
Спартак всегда славился своими коллективами.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
A.S.A больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 33. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
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