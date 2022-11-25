Сёмин поделился мнением о первом туре чемпионата мира

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением о 1-м туре чемпионата мира.

В первом туре огромное впечатление на меня произвели сборная Саудовской Аравии и сборная Испании. Не знаю, смогут ли испанцы выиграть чемпионат мира в Катаре, но они всегда считаются фаворитами турнира, как и бразильцы. В Бразилии очень много ярких молодых футболистов, которые в состоянии давать результат. Там собраны игроки высокого уровня.

Какую сборную поддерживаю? Я просто смотрю футбол и наслаждаюсь игрой.