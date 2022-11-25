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Сёмин поделился мнением о первом туре чемпионата мира

вчера, 13:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о 1-м туре чемпионата мира.

В первом туре огромное впечатление на меня произвели сборная Саудовской Аравии и сборная Испании. Не знаю, смогут ли испанцы выиграть чемпионат мира в Катаре, но они всегда считаются фаворитами турнира, как и бразильцы. В Бразилии очень много ярких молодых футболистов, которые в состоянии давать результат. Там собраны игроки высокого уровня.

Какую сборную поддерживаю? Я просто смотрю футбол и наслаждаюсь игрой.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:11
Молодец Палыч правильный подход - смотреть футбол и наслаждаться!⚽
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8aw84x3c9fzm
вчера в 14:06
Обзор достойный метра, он просто смотрит футбол!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:40
Бразилия как всегда фаворит . Франция тоже очень неплохо выглядит.
Гость
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