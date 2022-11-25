Валенсия получил травму и на носилках покинул поле в матче с Нидерландами

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия получил травму в матче с Нидерландами во 2-м туре ЧМ-2022 (1:1).
Футболист был вынужден покинуть поле на носилках в конце встречи. Его гол принёс эквадорцам ничью.
|Нидерланды1 : 1Эквадор
|Матч завершен
Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия получил травму в матче с Нидерландами во 2-м туре ЧМ-2022 (1:1).
Футболист был вынужден покинуть поле на носилках в конце встречи. Его гол принёс эквадорцам ничью.
У меня есть некоторое подозрение, что в регулярных чемпионатах стран игроки в основном играют не с максимальной отдачей. Когда проходят ЧМ и ЧЕ, с первых же игр начинается жесть: жуткие столкновения, раздробленные челюсти и сотрясения, у игроков вылетают крестообразные и ахиллы, а у кого-то сердечные приступы прямо на поле. В чемпионатах же это тоже происходит, но с намного меньшей периодичностью. Второе наблюдение: на ЧМ и ЧЕ играют столь интенсивно, что многие команды изнемогают еще задолго до конца матча, еле волоча ноги (как Дания против Англии в полуфинале прошлого ЧЕ, как почти сдох Уэльс в сегодняшней игре с Ираном). Во внутренних чемпионатах случаев, когда в концовке игроки почти не держатся на ногах, видишь редко.
У меня есть некоторое подозрение, что в регулярных чемпионатах стран игроки в основном играют не с максимальной отдачей. Когда проходят ЧМ и ЧЕ, с первых же игр начинается жесть: жуткие столкновения, раздробленные челюсти и сотрясения, у игроков вылетают крестообразные и ахиллы, а у кого-то сердечные приступы прямо на поле. В чемпионатах же это тоже происходит, но с намного меньшей периодичностью. Второе наблюдение: на ЧМ и ЧЕ играют столь интенсивно, что многие команды изнемогают еще задолго до конца матча, еле волоча ноги (как Дания против Англии в полуфинале прошлого ЧЕ, как почти сдох Уэльс в сегодняшней игре с Ираном). Во внутренних чемпионатах случаев, когда в концовке игроки почти не держатся на ногах, видишь редко.