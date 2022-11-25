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Валенсия получил травму и на носилках покинул поле в матче с Нидерландами

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karnager
karnager ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:04
Потому что в клубе за ЗП играешь, а товарищеские матчи - это товарищеские матчи. А здесь люди играют за престиж страны
протон
протон
сегодня в 00:48
В одиночку тащил Эквадор. Здоровья ему.
У меня есть некоторое подозрение, что в регулярных чемпионатах стран игроки в основном играют не с максимальной отдачей. Когда проходят ЧМ и ЧЕ, с первых же игр начинается жесть: жуткие столкновения, раздробленные челюсти и сотрясения, у игроков вылетают крестообразные и ахиллы, а у кого-то сердечные приступы прямо на поле. В чемпионатах же это тоже происходит, но с намного меньшей периодичностью. Второе наблюдение: на ЧМ и ЧЕ играют столь интенсивно, что многие команды изнемогают еще задолго до конца матча, еле волоча ноги (как Дания против Англии в полуфинале прошлого ЧЕ, как почти сдох Уэльс в сегодняшней игре с Ираном). Во внутренних чемпионатах случаев, когда в концовке игроки почти не держатся на ногах, видишь редко.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:22
Жаль..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:24
Да, чел реально старался. Лидер сборной. Он бы мог Месси дать пару уроков, как быть лидером, а не плакать постоянно.
neukomm
neukomm ответ Live_r_pool (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
Надеяться? Да они на него молиться должны. Он единственный, кто мячи за сборную забивал.
Live_r_pool
Live_r_pool
вчера в 21:36
Здоровья бойцу! Помню как он в Вест Хэме играл, всегда отдавал всего себя! Эквадорцы надеются на него, толи ещё забьет✊
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 21:35
Очень обидно. Надеюсь, он поправится к матчу с Сенегалом.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:15
Да, потом встал и сам практически дошёл до скамейки запасных.
Пирамида
Пирамида
вчера в 21:11
Неправильную страну выбрали, отсюда и вынужденное неправильное время и результат куча инвалидов ... . Вместо плова, кашу будем есть ... .
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:07
лидер за лидером травмируются...
Beno444
Beno444
вчера в 21:06
Валенсия один из крутых на этом чемпионате. Удачи ему.
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