Валенсия получил травму и на носилках покинул поле в матче с Нидерландами

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вчера, 21:02

Нападающий сборной Эквадора получил травму в матче с Нидерландами во 2-м туре ЧМ -2022 (1:1).

Футболист был вынужден покинуть поле на носилках в конце встречи. Его гол принёс эквадорцам ничью.