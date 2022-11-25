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Кожемякин: «Талалаев пропагандирует очень агрессивный футбол»

вчера, 21:36

Футболист «Торпедо» Олег Кожемякин рассказал, какой стиль игры хочет привить команде главный тренер Андрей Талалаев.

Методы работы Талалаева отличаются от требований, которые предлагали предыдущие тренеры. Андрей Викторович пропагандирует очень агрессивный и многозатратный футбол с высоким прессингом и вертикальными передачами. Команда точно прибавила в агрессии. Если мы приложим усилия и будем более внимательно относиться к требованиям тренерского штаба, то рано или поздно мы добьёмся положительного результата.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:50
В РФС рассматривают "Торпедо" как лишнюю для Москвы команду в РПЛ. И тут уже ничего не попишешь: хоть протестуй, хоть дизлайками забросай
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:32
Особенно в студии Матч ТВ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:15
Удачи Талалаеву,агресивный футбол мы любим!
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