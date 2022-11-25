Кожемякин: «Талалаев пропагандирует очень агрессивный футбол»

Футболист «Торпедо» рассказал, какой стиль игры хочет привить команде главный тренер Андрей Талалаев.

Методы работы Талалаева отличаются от требований, которые предлагали предыдущие тренеры. Андрей Викторович пропагандирует очень агрессивный и многозатратный футбол с высоким прессингом и вертикальными передачами. Команда точно прибавила в агрессии. Если мы приложим усилия и будем более внимательно относиться к требованиям тренерского штаба, то рано или поздно мы добьёмся положительного результата.