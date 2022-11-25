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Мостовой высказался об игре сборных на чемпионате мира

вчера, 21:19

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре сборных команд на чемпионате мира в Катаре.

Перед чемпионатом мира многие говорили, что будет плохой турнир. Очень много негативных комментариев видел. Радует, что по итогу все люди радуются, танцуют и пляшут — атмосфера хорошая.

Было много вопросов по самому футболу, но меня радует, что есть интриги. Кто мог представить, что Аргентина и Германия проиграют командам заведомо слабее? С футбольной точки зрения это очень интересно.

Можно выделить судейство, если не брать липовый пенальти Роналду. Не знаю, может, судья тоже знал, что Криштиану надо побить рекорд. Если давать такие пенальти, то можно просто забегать в штрафную, а защитник должен говорить: «Всё, я ничего не делаю, просто стою. Зачем, если игрок вбегает и падает?»

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:31
Второго монстра забыл,несправедливо.Липовые пенальти-под копирку.
А так всё замечательно :Пляшут и поют! Как думаешь,Сашка,а футбол мирового уровня ещё будет???
амурец
амурец
вчера в 23:20
А про липовый пенальти которым забил Месси умолчал
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:27
Япония сильнее Германии,Саудия сильнее Аргентины?Саудия из группы не выйдет.
Boricku
Boricku
вчера в 22:02
Надо было Кокоринчу в старт ставить.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:48
Там пенальти не было конечно. Видно же на повторе. Судья даже VAR не посмотрел, хотя ганцы хотели этого...
pomor45
pomor45
вчера в 21:29
Заведомо слабая команда не выиграет в любом случае.
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