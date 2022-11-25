Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Орещук: «Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом»

вчера, 21:02

Футбольный агент Роман Орещук высказался об игре нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна на чемпионате мира.

Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом. Он хороший и качественный футболист, свою работу делает. Сердар не Бензема, не Роналду и не Месси, но для Ирана, да и для любого европейского клуба, он хороший футболист.

Азмун во втором матче не забивает свои моменты, но такое бывает. Чемпионат мира – это другая ответственность и другой уровень сопротивления. Я думаю, Азмун справляется со своей задачей. Нападающих оценивают по голам, но он на поле выполняет большой объём работы.

Не факт, что Иран после победы над Уэльсом сможет выйти из группы, следующая игра у них против США. Интрига в этой группе будет до последнего.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роднина: «Кто хочет посмотреть хороший футбол, придёт на стадион без пива»
Сегодня, 01:11
Червиченко: «Месси мне в плане восприятия нравится больше, чем Роналду»
Вчера, 23:59
Нигматуллин: «Посмотрю Кубок России, если не будет пересечений с ЧМ»
Вчера, 22:59
Митрюшкин: «Я уверен, что „Химки“ не вылетят в этом сезоне из Премьер-Лиги»
Вчера, 21:47
Кожемякин: «Талалаев пропагандирует очень агрессивный футбол»
Вчера, 21:36
Мостовой высказался об игре сборных на чемпионате мира
Вчера, 21:19
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:33
Едва не умер,не готов играть в полную силу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:10
Пожелаю Азмуну выйти на поле и победить с ним, или без него, США.
Namuri
Namuri
вчера в 21:07
Азмун еще будет играть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 