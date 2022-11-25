Орещук: «Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом»

Футбольный агент Роман Орещук высказался об игре нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна на чемпионате мира.
Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом. Он хороший и качественный футболист, свою работу делает. Сердар не Бензема, не Роналду и не Месси, но для Ирана, да и для любого европейского клуба, он хороший футболист.
Азмун во втором матче не забивает свои моменты, но такое бывает. Чемпионат мира – это другая ответственность и другой уровень сопротивления. Я думаю, Азмун справляется со своей задачей. Нападающих оценивают по голам, но он на поле выполняет большой объём работы.
Не факт, что Иран после победы над Уэльсом сможет выйти из группы, следующая игра у них против США. Интрига в этой группе будет до последнего.