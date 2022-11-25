Орещук: «Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом»

Футбольный агент высказался об игре нападающего сборной Ирана на чемпионате мира.

Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом. Он хороший и качественный футболист, свою работу делает. Сердар не Бензема, не Роналду и не Месси, но для Ирана, да и для любого европейского клуба, он хороший футболист.

Азмун во втором матче не забивает свои моменты, но такое бывает. Чемпионат мира – это другая ответственность и другой уровень сопротивления. Я думаю, Азмун справляется со своей задачей. Нападающих оценивают по голам, но он на поле выполняет большой объём работы.