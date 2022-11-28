Грилиш: «Бразилия – одна из сильнейших сборных. Там много классных игроков»

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии высоко отозвался об игре нападающего сборной Аргентины , а также национальной команды Бразилии.

По правде сказать, я слежу за всеми матчами – у нас повсюду экраны. Здорово, что футбол идет весь день. Я видел Месси. Он невероятен. Он показал свои способности. Мбаппе это тоже касается.

На чемпионате мира много крепких коллективов, в некоторых есть по одному футболисту, которого остановить просто невозможно. Но Бразилия – одна из сильнейших сборных. Там много классных игроков, особенно в атаке. Думаю, что наибольшую угрозу представляет Бразилия.