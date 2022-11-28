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Грилиш: «Бразилия – одна из сильнейших сборных. Там много классных игроков»

вчера, 17:15

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш высоко отозвался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, а также национальной команды Бразилии.

По правде сказать, я слежу за всеми матчами – у нас повсюду экраны. Здорово, что футбол идет весь день. Я видел Месси. Он невероятен. Он показал свои способности. Мбаппе это тоже касается.

На чемпионате мира много крепких коллективов, в некоторых есть по одному футболисту, которого остановить просто невозможно. Но Бразилия – одна из сильнейших сборных. Там много классных игроков, особенно в атаке. Думаю, что наибольшую угрозу представляет Бразилия.

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протон
протон
сегодня в 00:46
На трибунах показали легендарных Кафу, Роберто Карлоса, Рональдо и Кака. Вот это имена, вот это были игроки.
В концовке тяжело было смотреть на Винисиуса, он всем своим видом показывал, что способен обыграть всех и каждого, но не мог обойти одного игрока и раз 10 потерял мяч.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 19:53
Топ игроки почти у всех сборных есть участвующих в этой финальной части Чемпионата Мира есть, на мой взгляд.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:58
Всё покажет игра Бразилии.
Игроки должны показать на что способны..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:55
Про Бразилию итак все знают, а вот Месси ещё ничего не показал такого, чтоб удивил
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:52
Бразилия будет чемпионом.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 17:51
Бразилия команда очень хорошая, а вот в сборной Англии есть топ игроки.
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