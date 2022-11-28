Грилиш: «Бразилия – одна из сильнейших сборных. Там много классных игроков»

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш высоко отозвался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, а также национальной команды Бразилии.
По правде сказать, я слежу за всеми матчами – у нас повсюду экраны. Здорово, что футбол идет весь день. Я видел Месси. Он невероятен. Он показал свои способности. Мбаппе это тоже касается.
На чемпионате мира много крепких коллективов, в некоторых есть по одному футболисту, которого остановить просто невозможно. Но Бразилия – одна из сильнейших сборных. Там много классных игроков, особенно в атаке. Думаю, что наибольшую угрозу представляет Бразилия.
В концовке тяжело было смотреть на Винисиуса, он всем своим видом показывал, что способен обыграть всех и каждого, но не мог обойти одного игрока и раз 10 потерял мяч.
В концовке тяжело было смотреть на Винисиуса, он всем своим видом показывал, что способен обыграть всех и каждого, но не мог обойти одного игрока и раз 10 потерял мяч.
Игроки должны показать на что способны..
Игроки должны показать на что способны..