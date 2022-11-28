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Немцы могут повторить свой результат 4-летней давности и не выйти из группы. Разбираем, так ли всё плохо

вчера, 09:34
Германия

Германия может вновь вылететь из группы. Заслуженно ли?

Главная вывеска группового этапа чемпионата мира

Матч между чемпионами мира 2010 и 2014 годов ожидаемо был главной обложкой группового этапа турнира в Катаре. После жеребьёвки сразу стало понятно: из группы выйдут испанцы и немцы, а Япония и Коста-Рика останутся за бортом, наблюдая за битвой титанов со стороны. Однако японцам удалось сделать сенсацию в стартовом туре и подарить нехилую интригу в группе.

Поэтому уже во 2-м туре «Бундестим» очки нужны были как воздух, а на контрасте с очень убедительным выступлением «Фурии Рохи» в матче против костариканцев казалось, что шансов у них не очень-то и много. Не самый внушительный второй тайм матча с Японией вынудил тренерский штаб во главе с Ханси Фликом внести изменения в состав и игру своей команды.

В стартовом составе против Испании мы увидели две корректировки: на поле вместо Шлоттербека появился Керер, а вместо Кая Хаверца — Леон Горецка. Кроме того, сменились обязанности сразу у трёх игроков: Никлас Зюле вернулся в центр обороны, уступив фланг Кереру. Гюндоган сместился ближе к атаке, играя против Испании в роли «десятки». Томас Мюллер вернулся к своей привычной роли в сборной.

Изменения сразу дали о себе знать. Матч по интенсивности, исполнению и накалу явно был лучшим из тех, что мы видели на текущем мундиале.

Главные герои матча сидят на тренерских мостиках

С первых минут матча стало ясно, для каких целей были сделаны изменения Ханси Фликом. Томас Мюллер значительно лучше Хаверца начинал давление и находил слабые места в обороне Испании, что позволяло немцам накрывать соперника ещё на их половине поля, мешать коротко разыгрывать мяч и заставлять испанцев ошибаться.

Обе команды избрали агрессивную игру без мяча и высоко встречали оппонента. Очень редко в первом тайме мы видели промежутки времени, когда одна из команд находилась в позиционном нападении. Большинство атак возникало либо из удачных выходов из-под давления, вследствие чего начиналась стремительная атака, либо после успешного прессинга.

Флик прекрасно знал о способностях полузащиты испанцев и дал указание Гюндогану персонально действовать с Бускетсом, чтобы исключить его влияние на распределение мяча. Задача была выполнена — Бускетс был одним из худших по количеству сделанных передач.

Луис Энрике нашёл спасение в коротких розыгрышах, где важное значение сыграл голкипер команды — Унаи Симон, который, к слову, сделал больше передач, чем тот же Бускетс или Гави. Вместе с Родри и Ляпортом Унаи помогал пройти немецкий прессинг, а при удачном стечении обстоятельств возникало численное преимущество в атакующей части, поскольку немалую часть немцев в переходной фазе получалось отрезать от игры.

Ход встречи изменился на 54-й минуте, когда на поле появился Альваро Мората. Всё преимущество, которое было у испанцев, наконец конвертировалось в полноценные моменты, и именно Альваро удалось один из них реализовать. В эпизоде с голом у испанцев получилось образцово растянуть оборону немцев, что позволило Альбе без препятствий прострелить с фланга, а Мората сыграл так, как и требуется в таких ситуациях от нападающих, вовремя выбежав из-за спины соперника. После гола у «красной фурии» был момент, когда они могли удвоить преимущество при выходе 3 в 2, но Асенсио отправил мяч в сторону своего дома.

Из-за поражения в первом туре ситуация для немцев стала патовой и было необходимо что-то менять. Флик это и сделал, организовав несколько атакующих замен, которые позволили раскрыть игру и перевести её на половину поля Испании. После гола на 62-й минуте высота линии обороны испанцев упала с отметки 46.5 метров до 36.3, владение мячом с 67,4% до 56,9%, а наклон поля с 66,7% в пользу Испании до 65,2% в пользу Германии.

Команда Луиса Энрике потеряла контроль над мячом и, что более важно, над игрой. Выход Фюллькруга и Сане стал одним из ключевых в матче. Фюллькруг — классический центрфорвард, который позволил, как и в случае с Моратой, повысить опасность моментов у ворот соперника. А Лерой Сане успешно способствовал созданию моментов благодаря хорошему дриблингу и умению обострять. Именно Лерой сделал предголевую передачу на Мусиалу, который впоследствии отдал на всё того же Фюллькруга.

Испанцы были лучше большую часть матча, но немцы хорошо отреагировали на пропущенный гол и взяли мяч под свой контроль, изменив характер игры. Ничья в матче — вполне закономерный результат.

Ситуация в группе перед третьим туром. Остались ли шансы у Германии?

После двух туров и одного набранного очка немцы остаются на последнем месте в группе и для гарантированного выхода в плей-офф одной только победы над сборной Коста-Рики будет недостаточно. Подопечным Ханси Флика, как и ему самому, остаётся надеяться на своих недавних соперников. В случае если Испания потерпит поражение от команды с востока Азии, шансы Германии будут равняться нулю, и она, как и 4 года назад в России, завершит свой путь на турнире уже после группового этапа.

Однако возможен сценарий, при котором Испания и Япония разойдутся миром, а сборная Германии одолеет костариканцев. Тогда в игру вступят дополнительные факторы. Немцам в таком случае будет необходимо побеждать с разницей более чем в 2 мяча.

Кроме того, есть намного менее вероятный вариант событий. При победе Японии над Испанией, а Германии над Коста-Рикой с разницей в 7+ мячей (или меньше, в зависимости от того, с какой разницей проиграет Испания), из группы выйдут именно победители матчей третьего тура.

Есть и другие менее реалистичные сценарии, при которых будет одинаковое количество очков, разница забитых и пропущенных, а также количество забитых голов. В такой ситуации команду, вышедшую в плей-офф будут определять посредством начисления очков фейр-плей — в зависимости от количества жёлтых и красных карточек.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 16:05
В испанском составе не понял в чем роль Уильямса. Нико позиционируется, как молодой скоростной фланговый игрок, который должен резать защиту соперника, как нож - масло. Тем более, когда выходит на 30 минут в конце матча. На деле, Уильямс только утыкался в корпус немецких игроков и не создал никакой опасности.

Может быть для Атлетика его уровня достаточно, чтобы забивать всяким Эльче и Альмериям, но для уровня сборной кажется Нико еще не дорос.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:58, ред.
Матч Испании и Германии оставил приятные впечатления. Наконец-то настоящая битва двух сильных команд. Играли в полную силу и результат закономерен. Но к Германии все равно остается много вопросов. Зачем Гнабри в основе? От него никакой пользы. Очень не понравился Мусиала. Где-то на 80-й минуте откровенно пожадничал и не отдал пас Фюлькругу. Даже когда немцы сравняли, Фюлькруг забил не благодаря работе партнера, а вопреки. Мусиала сам хотел нанести удар и даже не посмотрел, что есть более перспективная позиция у Никласа. Слава богу мяч отскочил к нему и Фюлькруг спас матч. К слову, не понимаю, почему его не выпустили с первой минуты. Главная острота в атаке исходила от него.

Хочу похвалить защиту. Зюле, не смотря на зевок во время пропущенного мяча, смотрелся достойно. Порадовал Шлотербек, вырос до уровня сборной и оправдывает свое место в заявке. Понравился его чистейший отбор в очень сложной ситуации где-то на 88 минуте. Раум органично вписался в состав.

Осталось перестроить атакующую линию и тогда можно будет мечтать о высоких стадиях.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:34
Мусиала вообще не понравился. Надо было заменит на Сане
Triem
Triem ответ Найманчик (раскрыть)
вчера в 15:07
Понимаю прекрасно, но это врядли инициатива самих футболистов. Им так сказали сверху - они делают, иначе можно и не поехать на ЧМ.
Найманчик
Найманчик
вчера в 15:03
Как же хочу что бы германия вылетела со своей лгбт херней! Гре.аные лицемеры!
K Z
K Z
вчера в 11:18
Немцы выйдут из группы,это необсуждаемо. Испанцы и немцы в плей-оф. Чуда не будет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:09
Автор,не смеши своими раскладами,устроители чемпионата так составляют календарь,что даже ноль очков после второго тура практически исключают вылет необходимой для дальнейшего шоу команды,поскольку они в последнем туре встречаются объективно со слабейшими в группе.Чтобы снаряд дважды в одну воронку(как в ЧМ-18) не попал.Можно,конечно,верить в поражение гегемонов в решающем туре,или ничьи,или ещё чего-нибудь,но вероятность этого чрезвычайно мала.Испанские девочки уступили вчера очарованию эталонных арийцев и подарили им свою девственность в этом турнире и практически спасительное одно очко.
matrix333
matrix333
вчера в 09:38
Если немцы не выйдут из группы, чемпионат мира станет скучным
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