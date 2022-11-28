Немцы могут повторить свой результат 4-летней давности и не выйти из группы. Разбираем, так ли всё плохо

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вчера, 09:34

Германия может вновь вылететь из группы. Заслуженно ли?

Главная вывеска группового этапа чемпионата мира

Матч между чемпионами мира 2010 и 2014 годов ожидаемо был главной обложкой группового этапа турнира в Катаре. После жеребьёвки сразу стало понятно: из группы выйдут испанцы и немцы, а Япония и Коста-Рика останутся за бортом, наблюдая за битвой титанов со стороны. Однако японцам удалось сделать сенсацию в стартовом туре и подарить нехилую интригу в группе.

Поэтому уже во 2-м туре «Бундестим» очки нужны были как воздух, а на контрасте с очень убедительным выступлением «Фурии Рохи» в матче против костариканцев казалось, что шансов у них не очень-то и много. Не самый внушительный второй тайм матча с Японией вынудил тренерский штаб во главе с Ханси Фликом внести изменения в состав и игру своей команды.

В стартовом составе против Испании мы увидели две корректировки: на поле вместо Шлоттербека появился Керер, а вместо Кая Хаверца — Леон Горецка. Кроме того, сменились обязанности сразу у трёх игроков: Никлас Зюле вернулся в центр обороны, уступив фланг Кереру. Гюндоган сместился ближе к атаке, играя против Испании в роли «десятки». Томас Мюллер вернулся к своей привычной роли в сборной.

Изменения сразу дали о себе знать. Матч по интенсивности, исполнению и накалу явно был лучшим из тех, что мы видели на текущем мундиале.

Главные герои матча сидят на тренерских мостиках

С первых минут матча стало ясно, для каких целей были сделаны изменения Ханси Фликом. Томас Мюллер значительно лучше Хаверца начинал давление и находил слабые места в обороне Испании, что позволяло немцам накрывать соперника ещё на их половине поля, мешать коротко разыгрывать мяч и заставлять испанцев ошибаться.

Обе команды избрали агрессивную игру без мяча и высоко встречали оппонента. Очень редко в первом тайме мы видели промежутки времени, когда одна из команд находилась в позиционном нападении. Большинство атак возникало либо из удачных выходов из-под давления, вследствие чего начиналась стремительная атака, либо после успешного прессинга.

Флик прекрасно знал о способностях полузащиты испанцев и дал указание Гюндогану персонально действовать с Бускетсом, чтобы исключить его влияние на распределение мяча. Задача была выполнена — Бускетс был одним из худших по количеству сделанных передач.

Луис Энрике нашёл спасение в коротких розыгрышах, где важное значение сыграл голкипер команды — Унаи Симон, который, к слову, сделал больше передач, чем тот же Бускетс или Гави. Вместе с Родри и Ляпортом Унаи помогал пройти немецкий прессинг, а при удачном стечении обстоятельств возникало численное преимущество в атакующей части, поскольку немалую часть немцев в переходной фазе получалось отрезать от игры.

Ход встречи изменился на 54-й минуте, когда на поле появился Альваро Мората. Всё преимущество, которое было у испанцев, наконец конвертировалось в полноценные моменты, и именно Альваро удалось один из них реализовать. В эпизоде с голом у испанцев получилось образцово растянуть оборону немцев, что позволило Альбе без препятствий прострелить с фланга, а Мората сыграл так, как и требуется в таких ситуациях от нападающих, вовремя выбежав из-за спины соперника. После гола у «красной фурии» был момент, когда они могли удвоить преимущество при выходе 3 в 2, но Асенсио отправил мяч в сторону своего дома.

Из-за поражения в первом туре ситуация для немцев стала патовой и было необходимо что-то менять. Флик это и сделал, организовав несколько атакующих замен, которые позволили раскрыть игру и перевести её на половину поля Испании. После гола на 62-й минуте высота линии обороны испанцев упала с отметки 46.5 метров до 36.3, владение мячом с 67,4% до 56,9%, а наклон поля с 66,7% в пользу Испании до 65,2% в пользу Германии.

Команда Луиса Энрике потеряла контроль над мячом и, что более важно, над игрой. Выход Фюллькруга и Сане стал одним из ключевых в матче. Фюллькруг — классический центрфорвард, который позволил, как и в случае с Моратой, повысить опасность моментов у ворот соперника. А Лерой Сане успешно способствовал созданию моментов благодаря хорошему дриблингу и умению обострять. Именно Лерой сделал предголевую передачу на Мусиалу, который впоследствии отдал на всё того же Фюллькруга.

Испанцы были лучше большую часть матча, но немцы хорошо отреагировали на пропущенный гол и взяли мяч под свой контроль, изменив характер игры. Ничья в матче — вполне закономерный результат.

Ситуация в группе перед третьим туром. Остались ли шансы у Германии?

После двух туров и одного набранного очка немцы остаются на последнем месте в группе и для гарантированного выхода в плей-офф одной только победы над сборной Коста-Рики будет недостаточно. Подопечным Ханси Флика, как и ему самому, остаётся надеяться на своих недавних соперников. В случае если Испания потерпит поражение от команды с востока Азии, шансы Германии будут равняться нулю, и она, как и 4 года назад в России, завершит свой путь на турнире уже после группового этапа.

Однако возможен сценарий, при котором Испания и Япония разойдутся миром, а сборная Германии одолеет костариканцев. Тогда в игру вступят дополнительные факторы. Немцам в таком случае будет необходимо побеждать с разницей более чем в 2 мяча.

Кроме того, есть намного менее вероятный вариант событий. При победе Японии над Испанией, а Германии над Коста-Рикой с разницей в 7+ мячей (или меньше, в зависимости от того, с какой разницей проиграет Испания), из группы выйдут именно победители матчей третьего тура.

Есть и другие менее реалистичные сценарии, при которых будет одинаковое количество очков, разница забитых и пропущенных, а также количество забитых голов. В такой ситуации команду, вышедшую в плей-офф будут определять посредством начисления очков фейр-плей — в зависимости от количества жёлтых и красных карточек.