Абубакар стал новым Милла. Странные сербы в триллере потеряли очки с Камеруном

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вчера, 17:58

Фаворит показал характер, а потом развалился в защите.

Герой. Венсан Абубакар (Камерун)

Бывший нападающий «Порту» не такой старичок, как был Милла на удачном чемпионате мира в Италии, но Венсану тридцать камерунских лет, точно ветеран. Больше не играет в Европе – после «Порту» и «Бешикташа» выбрал миллионы в Саудовской Аравии. Зато спас сборную Камеруна от немедленного вылета на чемпионате мира. Абубакар сначала гениально перебросил голкипера, перед этим успев увернуться от офсайда, а чуть позже и подката защитника. Затем Венсан чётко прочувствовал пас напарника, убежал от защитников и выкатил мяч под удар Чупо-Мотингу. Так Камерун, проигрывавший 1:3, сравнял счёт. Абубакар забил один из самых красивых голов турнира и справедливо стал героем матча.

Изгой. Андре Онана (Камерун)

Уникальный случай – антигероем матча стал футболист, который в нём не сыграл. Строптивый Онана, по утверждению Фабрицио Романо, в первом туре против швейцарцев ослушался тренера Сонга, сыграл в стиле Нойера – поставил рекорд чемпионатов мира по касаниям голкипера за пределами штрафной площади. После матча Ригобер резонно попросил голкипера «Интера» уважать замысел тренерского штаба. Онана отказался выполнять приказ. Сонг убрал основного вратаря в запас против Сербии, чтобы не терять авторитет в глазах команды – верное решение, не голкиперы определяют тактику команды. Андре рассердился и покинул расположение сборной. Вместо него сыграл смешной вратарь из саудовского клуба — Эпасси. Совсем не готов к ЧМ , а виноват Онана. Звёздный голкипер поставил себя выше Камеруна. С Андре могли выиграть? Никогда не узнаем.

Герой. Андрия Живкович (Сербия)

У сербов нашёлся человек, как Абубакар. Живкович – 26-летний правый латераль ПАОКа. Крошечный футболист занял в заявке место Гайича из ЦСКА , выходил в Лиге Наций и остался в основе на чемпионате мира. Андрия создал два из трёх мячей Сербии. Если в первом случае с места навесил Тадич, то через минуту Милинкович-Савич получил удобный пас от крайнего защитника. Живкович не успокоился, именно его передача нашла Митровича после перерыва. Без включений Андрии не было бы рекорда матча – Сербия стала первой в истории сборной на ЧМ , которая забила дважды в дополнительное время первого тайма.

Изгой. Ваня Милинкович-Савич (Сербия)

Впервые в истории Камерун забил три мяча за матч на чемпионате мира. В третьем мяче голкипера сложно винить, но до этого брат более известного Сергея, основной голкипер «Торино» — напарник Миранчука и Влашича, допускал технический брак. Перед первым голом Камеруна Ваня сделал шаг к линии собственных ворот, потеряв их центр – не смог дотянуться до скидки на дальний угол. Когда Абубакар выбежал на ворота, то голкипер поспешил на выход, создал Венсану условия для удара парашютом. Конечно, оборона начудила до голкипера, но мог сыграть грамотнее.

Герой. Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун)

Кроме увлекательного сюжета, матч дарит также интересные личные истории. Кастеллетто, понятное дело, не уроженец Африки. Жан-Шарль родился во Франции, а по фамилии отца понятно, что тот итальянских кровей. После юношеских сборных «трёхцветных» выбрал первую команду Камеруна. Сегодня 27-летний защитник «Нанта» пригодился своей команде у чужих ворот. Кастеллетто – автор первого мяча африканцев на турнире в Катаре, а также человек, который прочувствовал забег Абубакара и вывел его на свидание с Милинковичем-Савичем.

Изгой. Милош Велькович (Сербия)

Сербы оборонялись так, словно это они стереотипная африканская сборная. Пнут в прессе правого центрального в тройке Миленковича, который не понимал, как создавать искусственные офсайды против Камеруна, но ещё хуже сыграл в ключевых эпизодах защитник «Вердера». Милош потерял опекуна, когда соперник со стандарта открывал счёт, а потом дважды позволял Абубакару вываливаться на сербские ворота, теряя нападающих. Велькович дважды бежал трусцой к своим воротам. Хочется услышать комментарий Видича после такой игры Милоша.

Герой. Саша Лукич (Сербия)

Многие заметили удары Милинковича-Савича и последние передачи Тадича. Но если искать человека, через которого шла игра Сербии, то это именно полузащитник «Торино». Ещё один напарник Миранчука классно работал с мячом, у Камеруна не было человека, которого искали бы глазами и передачами. Саша аккуратно играл в пас, стал тем, кто подготовил камерунцев для звёздных игроков атаки Сербии. Сборная, где впереди люди из «Ювентуса» и «Аякса», забила три разных мяча, но не последовала примеру Лукича при игре в пас. Если бы у сербов был подход, как у хорватов, где на позиции Саши великий Модрич, то могли разнести Камерун 4:1 и спать сегодня спокойно.

Изгой. Мартин Хонгла (Камерун)

Хонгла – опорник с небольшим международным опытом, но раз Сонг доверил ему место в основе, должен был лучше работать против своих соперников. Кунде хотя бы бил по воротам, Замбо Ангисса привычно круто пасовал. Тогда как Хонгла стал одной из причин, почему сербы сначала давили, а потом перевернули игру за пару минут. Милинкович-Савич забил после ошибки Замбо Ангисса, но почему Хонгла не подстраховал его, а смешно завалился, лишь смутив собственного голкипера? А когда забивал Митрович, то именно Мартин проиграл борьбу в центре поля на фланге. Для полноты картины в том же эпизоде упустил форварда в своей штрафной площади.

Герой. Ригобер Сонг (Камерун)

У футбольного Снуп Догга шесть лет назад случился инсульт. Приступ напугал легенду, но не вывел из строя. Сонг в этом году возглавил сборную, и хотя ему не хватает тренерского опыта, команда не мёртвая. Шансы на выход из группы мизерные, поскольку проиграли Швейцарии и не удержали стартовое преимущество против Сербии, но это вина футболистов. Тренер выдал им вменяемый план. Разумеется, прогноз Самуэля Это’О далёк от осуществления в реальности – не будет финала Камеруна и Марокко на ЧМ -2022. Но важнее, что Сонг в одном отдельно взятом матче не сдался и оправдал надежды фанатов. Выход Абубакара вместо опорника не самый гениальный ход, но дальше была серия своих замен, а потом реакция на чужие перестановки. Сонг переиграл Стойковича, верное поражение стало безумной ничьей.

Изгой. Драган Стойкович (Сербия)