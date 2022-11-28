Чувство неизбежности. Бразилия снова победила и уже вышла в плей-офф

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вчера, 23:41

Задачу решили за два первых матча.

Бразилия вновь потратила тайм на раскачку

За весь отборочный этап чемпионата мира в Катаре сборная Швейцарии пропустила лишь 2 мяча, что является лучшим показателем в Европе. Кроме того, швейцарцы возглавили группу, в которой были новоявленные рекордсмены по количеству матчей без поражений — итальянцы. Помимо этого, швейцарцам не впервой обыгрывать фаворитов и в финальных стадиях крупных турниров. Французы с этим хорошо знакомы. Сборную Швейцарии отмечают как команду с довольно качественным и плотным прессингом и преодоление подобного препятствия заслуживает похвалы. А без Неймара — тем более.

Начало матча против Швейцарии очень напомнило первую игру бразильцев на мундиале, когда сербы всячески препятствовали «селесао» играть в свой футбол. Однако, кроме этого, Мурат Якин пошел на довольно смелый шаг, оставив на скамейке главную звезду — Шакири и выпустив в стартовом составе дебютанта сборной 20-летнего Ридера, который должен был перекрывать Винисиуса — главную скрипку сборной Бразилии в отсутствие Неймара Жуниора.

Обороне швейцарцев в первом тайме удавалось предугадывать действия своих оппонентов, и только перед самым перерывом бразильцы стали наращивать темп, вследствие чего — создавать малозначительные моменты. В целом же первый тайм, как и большинство на текущем мундиале, был малособытийным, о чем говорит и статистика — лишь 2 удара в створ ворот Швейцарии и 0 в сторону ворот Бразилии. В первую очередь, это было заслугой швейцарцев, которые умело снижали скорость игры, перекрывали зоны и направления для передач, страховали друг друга. Единственным моментом первого тайма стал эпизод, когда Рафинья навесил на свободного Винисиуса, а Ян Зоммер смог спасти свою команду.

Первую половину второго тайма сборная Швейцарии владела преимуществом, но на 64-й минуте провалилась в центре поля и пропустила опасную атаку, которая завершилась голом Винисиуса. Однако после проверки повтора видеоассистентом забитый мяч был отменён из-за зафиксированного офсайда.

Швейцарии не хватило сил в концовке

В отсутствие Неймара Тите принял решение перейти на формацию 4-2-3-1, при которой Лукас Пакета был на позиции десятки, которая смещалась на фланги и, по мере необходимости, заполняла зоны рядом с Ришарлисоном. Помимо этого, на правом фланге обороны вместо выбывшего Данило вышел Эдер Милитао. Вообще, простуда немного беспокоит некоторых игроков сборной Бразилии. Уже по приезде в Катар Антони и Алиссон успели пропустить по две тренировки, а тот же Данило из-за этого пропустил матч против швейцарцев.

Турнирное положение не вынуждало кого-либо из сегодняшних оппонентов рисковать и бежать, оголив шашки наголо. Команды Тите и Якина начали мундиаль с побед, в связи с чем у них была определенная подушка безопасности. Во многом, из-за этого и отчасти из-за отсутствия главной звезды пентакампеонов, команда не могла создать хороших моментов в первые полчаса игры.

Пока Неймара нет на поле, роль лидера команды решил на себя примерить Винисиус Жуниор, от которого нередко исходила опасность. Он принимал, отдавал, обводил и бил. Никто на поле не принял мяч между линиями чаще. Ближайший преследователь по этому показателю набрал в 2 раза меньше.

Гол, к слову, тоже пришел с фланга Вини. К концу матча швейцарцы подустали и начали позволять нападению «селесао» слишком много, как и получилось в эпизоде с голом: дали время Винисиусу принять мяч и оценить обстановку, упустили между линиями Родриго и не успели накрыть рывок в свою штрафную площадь опорного полузащитника Каземиро. Это стало фатальной ошибкой для швейцарцев. Каземиро изящно пробил внешней стороной стопы под самую штангу.

Важно отметить, что пятикратные чемпионы мира не стали сбавлять обороты и сушить игру после забитого мяча, что позволило удержать игроков сборной Швейцарии на чужой половине поля, не допуская при этом даже попыток контратак. Именно в такие моменты и прослеживается класс команды. Сборная Бразилии без раскачки показала высокий уровень эффектности и эффективности.

Слабые места Бразилии пока никто не нащупал

За два матча на мундиале сложилось стойкое ощущение, что даже несмотря на те случаи, когда игра у бразильцев не складывается должным образом, они все равно будут находить подходы к воротам. Либо за счет индивидуального мастерства, либо за счет командных комбинаций, либо простым выматыванием противника. Все это мы уже успели увидеть за 2 прошедших матча, которые Бразилия, определенно, смогла занести в свою копилку из серии беспроигрышных матчей на групповых этапах первенств планеты. Их уже накопилось 17 кряду.

Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что голкиперу «селесао» Алиссону ни разу не пришлось вступить в игру за 180 минут на турнире. В сторону ворот Бразилии было нанесено 11 ударов, но ни один из них не пришелся в створ.

Два первых оппонента Бразилии были отнюдь не самыми приятными соперниками, которые были настроены отыграть на ноль. И оба раза бразильцы подкрепляли свою уверенность, вскрывая оборону соперника, несмотря их на довольно организованную игру.

В итоге у Бразилии две победы после двух матчей и гарантированное место в плей-офф. И теперь в последнем матче против Камеруна Тите получит возможность дать передохнуть некоторым лидерам и слегка перетасовать состав перед стартом в плей-офф. Ну а Неймар может спокойно лечиться и готовиться к выходу на поле в 1/8 финала.