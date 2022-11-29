Эйджизм – центральная тема ЧМ. Роналду, Месси и Модрича списали слишком рано

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вчера, 12:09

Так ли важно для успеха на турнире быть молодым?

В Катаре полно героев среди ветеранов

Вчера матч Португалии отсёк первую половину турнира по количеству сыгранных матчей. И многие ветераны в порядке. Роналду не достал подачу Бруну, а неправомерный пенальти назначили уже после его ухода с поля. Остался без дубля, но грамотно открывался, уводил защитников Уругвая, в том числе, 36-летнего Година. А одним из лучших на поле оказался человек, который ещё старше, чем Роналду.

Пепе 39 лет, но бразилец выдал роскошный поединок. Где был Нуньес за много миллионов? Дарвин лишь раз пробил по воротам. Конечно, Португалия могла пропустить после дерзкого прохода Бентанкура, но в защите Пепе сыграл не хуже, чем Диаш. Кеплеру Лаверану скоро сорок лет, но Сантуш доверил ему место в основе, когда увидел, что талантливый Антонио Силва в 19 лет склонен допускать разовые ошибки.

И бывший напарник Пепе – герой дня. Каземиро тридцать лет, уехал доживать футбольную старость в МЮ , где большие трофеи пока не светят. Но возраст не мешает бразильцу быть ключевым в сборной. Единственный мяч в ворота Швейцарии забил именно центральный хавбек. Героев первых двух туров, которым за тридцать, полно. Гризманн, Щесны, Альба, Валенсия, Каземиро и Левандовски помогали на поле.

Иранцу Тареми уже тридцать лет, а Месси сами знаете сколько. У Перишича в 33 года два ассиста, рекорд Хорватии. У Мораты в тридцать — три голевых действия за 69 сыгранных минут. О каком критическом влиянии возраста на качество футбола говорят пару недель во всём мире?

Влияние возраста на футбол изменилось

Дисциплина, современная медицина и методы тренировок продлевают жизнь спортсменам. В 1970-м году Пеле, которому было всего двадцать девять лет, побеждал в Мексике с новой сборной Бразилии, на правах главного ветерана не по возрасту, а по смыслу. 37-летний Гарринча крепко пил к тому времени и со сборной завязал. Роналду не пьёт даже газировку. В заявке Бразилии на победный ЧМ -62 было достаточно игроков поколения Пеле, которые в Мексике через восемь лет не сыграли.

Причины разные – тот же Жаир, хотя был большой звездой в Европе в «Интере», сыграл за «селесао» всего один матч, не стал наследником Гарринчи. А спустя полвека у Тите просто нет причины выбрасывать 38-летнего Силву или бояться Сандро, Данило, а также тридцатилетних Каземиро, Алиссона, Неймара. На прошлом чемпионате мира выдавали классные матчи уже тогда немолодые Кавани, Месси, Роналду, Гранквист, Манджукич, Модрич, Куадрадо, Ракитич, Тиаго Силва, Очоа и Годин.

Рядом нашлись герои на пару лет моложе. Чётко работали совсем юные вроде Мбаппе. Но нет правила, что как только футболист или команда перешагивают определённую возрастную отметку, автоматически становятся непригодными к успехам. «После» не значит «вследствие» — популярная логическая ошибка. Например, четыре года назад представители самой возрастной группы – с Россией и Уругваем, прошли Испанию и Португалию в плей-офф.

Дальше Кавани нарвался на Францию, Акинфеев – на Хорватию, вылетели только от финалистов. Победила молодая команда Дешама, но это отражение смены поколений. Футбол – игра цикличная, многие участники ЧМ -18 на четыре с половиной года старше, отсюда десять заявок в Катаре со средним возрастом от 27,5 лет. Но, во-первых, основа может быть ещё старше, во-вторых, Ирану возраст не помешал обыграть валлийцев, хотя у Кейруша самая старая заявка на турнире.

Возрастная Мексика упрямо держалась против такой же немолодой Аргентины, которую вытащил 35-летний Месси. Лионель выкатил голевую передачу юному Фернандесу, напомнив о связи поколений в футболе. Гави и Мусиала легко могли бы быть сыновьями Пепе и Тиаго Силвы, чьи сборные по возможностям среди главных фаворитов турнира. 36-летний Жиру – основной форвард сборной Франции после потери почти 35-летнего Бензема.

Заявка Бразилии чуть старше заявки Бельгии, которую принято списывать именно из-за возраста. Хорватов тоже недооценили, ведь Модрич, Перишич и компания не молодые. Но против Канады увидели, что умеют мастера. Лука в 37 лет – один из лучших игроков ЧМ -2022.

Тренерская работа важнее средних цифр

Возьмите Данию. Год назад на Евро-2020 летали полем. Шикарные фланги, зубодробительный прессинг, вихревые решения хавбеков, невзирая на клиническую смерть Эриксена. За год так сильно постарели? Прелесть игры как раз в том, что форма команд меняется. Нидерланды шли к турниру ярко, чем в первых матчах, но это не значит, что не увидим переход команды ван Гала от спорного по качеству, но довольно успешного футбола, к куда более раскованному и темповому.

Дания тяжеловато провела два тура, а на поле не ветераны. Меле в 24 года был ракетой, но через год не стал медлительным стариком. Даже Де Брюйне, хотя сам списывает Бельгию из-за «старости», намекает скорее на то, что состав вовремя не обновили, имея для этого инструменты, нежели констатирует, что сам вместе с другими ветеранами разучился играть в футбол. В неудачах бельгийцев важнее, что Витсель, как и де Пауль из Аргентины – представители хромающего «Атлетико».

Важно, что Эден Азар на лавке «Реала», а не в основе «Челси». Тилеманс в «Лестере» не борется теперь за четвёртое место, как недавно. Ещё раз напомним, что бразильцы по возрасту заявки старше, чем бельгийцы. Более того, Алдервейрелд и Вертонген не играют за «дьяволов» ужасно, да и Куртуа в первом туре спас. Но позже сработал хитрый стандарт Марокко и ошибался центральный хавбек Витсель, который заметно моложе, чем его коллеги из центра защиты.

Даже когда смотрим на средний возраст заявки и средний возраст основы на финалы, то видим опытных чемпионов. В 1994 году Бразилия выиграла, когда юный Роналдо сидел на лавке. Средний возраст заявки – выше 27 лет, средний возраст основы на финал – ровно 28. Спустя четыре года бразильцы остались фаворитами турнира, но выскочило великое поколение сборной Франции. Заявка с резервистами Анри и Трезеге была моложе, чем состав на финал – 27,82 года.

А помните, где был центральный нападающий у Франции? Рядом с Джоркаеффом сыграл будущий кавалер ордена Почётного легиона, мсье Стефан Гиварш. Ему было почти 28 лет, а в основу попал после сказочного сезона в «Осере», хотя всегда был нестабильным нападающим. Были Анри, Трезеге и Дюгарри, а чаще них выходил Гиварш. Это как разговоры, что ветеран Жиру, который на прошлом турнире не забил ни разу, не нужен был в молодой основе Дешама.

Оливье и спустя четыре с половиной года не лишний. Как и 31-летний Гризманн, показавший роскошный футбол против крепких датчан. Не в возрасте дело. Когда у Италии были легенды на поле, то взяли кубок, имея основу того же возраста, что сейчас у Бельгии, ведь Липпи сработал лучше, чем Мартинес. Бывали молодые чемпионы – Бразилия 2002-го, или Испания в 2010-м, но не стоит искать линейность там, где её никогда не было.

Если Иран покажет себя и ему немного повезёт, то Кейруш с немолодым составом может залететь в четвертьфинал, а самая юная Гана вылетит на групповом этапе. Конечно, приятно видеть успехи молодых Мбаппе, Кудуса, Сака, Ольмо, Беллингема и Гакпо. Значит, у футбола есть будущее. Но за половину чемпионата мира убедились, что ветераны Валенсия, Альба и Каземиро тоже важны и делают разницу.