Африканские страсти в Катаре. Гана, Камерун и Марокко зажигают сердца фанатов

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вчера, 19:35

Респект командам, которые выбирают смелый футбол.

Гана – 3 очка, 5 голов

Гоголь был спокоен за свой творческий метод, ведь до изобретения огнетушителя оставалось несколько десятилетий. Некоторые африканские сборные тоже спокойны за свое наследие в Катаре, ведь точно не стали «мертвыми душами». Разумеется, все еще могут не попасть в плей-офф в последнем туре, но многим их соперникам пригодилось бы изобретение французского петербуржца Лорана – пенный огнетушитель, после матчей с командами, которые раньше не демонстрировали завидной последовательности так часто, как от них ждали. Но кто видел игры Ганы против Португалии и особенно против Южной Кореи – оценил команду, которой хочется сопереживать. Не из-за стремления к идеальности, а из-за честности. Не умеют защищаться – отбиваются. Физически развитая команда с опытными футболистами, как Партей и братья Айю. Также на месте уверенный в себе полузащитник Кудус из «Аякса».

Молодой человек заявил, что Неймар не лучше, чем он, просто статусный, и что скоро Мохаммед догонит бразильца. Такие заявления обычно продолжаются провалом на поле – как у тренера Канады, который договорился накануне матча с Хорватией. Но Кудус забил корейцам, а команда Аддо, который накануне принес извинения Роналду, с боями защищала перевес в два мяча, который позже сократился до одного. К слову, как раз на примере тренера сразу раскроем один из секретов симпатичной игры африканских сборных на ЧМ -2022. Отто родился в Гамбурге, играл за «Боруссию» Дортмунд, стажировался в знаменитом немецком клубе. Многие команды натурализовали уроженцев Европы с корнями в Африке. Сыновья Абеди Пеле – братья Айю, ведь родились во Франции, но выбрали сборную отца. Гана, конечно, не идеальная команда – в обороне немало неожиданных ошибок, зато живая. Южные корейцы отыгрались после перерыва, африканцы снова пропускали больше одного, как с Португалией. Но разве можно назвать матчи Ганы скучными? Нельзя, а играть с душой – уже полдела. Кудус не Неймар, но уже забил два мяча на турнире. Немного жаль Южную Корею эмоционального Паулу Бенту, прекрасно давили на Гану, но отдаем должное победителю – выдержали, вовремя забили третий мяч и обыграли достойного соперника.

Марокко – 4 очка, 2 гола

После сенсационной победы Марокко над Бельгией – не надо теперь рассказывать, что все поголовно ставили против Де Брюйне и Куртуа, это неправда, фанаты африканской сборной собирали мусор на трибунах, как делают умницы из Японии. Еще один штрих к портрету коллективной сборной Марокко, ведь на любом турнире фанаты в «составе» команды. Пока в ОАЭ самое высокое здание планеты – 828-метровый небоскреб «Бурдж Халифа», украсили марокканским флангом, еще один тренер, рожденный в Европе – Валид Реграги, праздновал важную победу в непростой группе. Сборная Марокко, как и Гана, ничего себе не гарантировала.

Команде Аддо играть против Уругвая в последнем туре, а бывший игрок «Атласских львов» сразится с уже вылетевшей Канадой. У Марокко есть шанс оставить за бортом Бельгию, если хорваты помогут. Нулевая ничья против команды Модрича тоже влияет, если Де Брюйне вспомнит, что его команда долгое время лидировала в мировом рейтинге и умеет играть лучше. Но не против Марокко, ведь африканцы отдали мяч, но не забывали атаковать. Ляп Куртуа им помог, но это не значит, что Хакими не заслужил празднование победы со своей мамой. Команда Марокко не раскрылась так, как Гана, но одновременно пока не проигрывала. Победа над Канадой гарантирует место в плей-офф, независимо от результата разборок Модрича и Де Брюйне.

Камерун – 1 пункт, 3 гола

Комедия ошибок в матче Камеруна и Сербии завершилась в пользу первых, ведь 1:3 превратили в ничью. Славяне просчитались, хотя создали два гола в добавленное к первому тайму время. Еще повезло, что Митрович забил третий, ведь в противном случае героический выход Абубакара на замену привел бы к двум голам в ворота Милинковича-Савича. Не сомневались, что камерунцы могут дать бой сербам, но преимущество в классе европейцы нивелировали сами.

Команда Камеруна сейчас по именам не такая, как раньше, но одновременно собрала много мастеров с опытом в европейских клубах. Тяжело представить, как выглядели бы Камерун и компания со всеми талантливыми внучатами бабушки Африки, хотя достаточно добавить Мбаппе и Эмболо, чтобы получить впечатляющий состав в атаке, где и так есть Чупо-Мотинг из «Баварии». Камеруну теперь будет сложно выйти из группы, надо обыгрывать Бразилию, но пошумели, как умели. Скорее всего, самую результативную ничью чемпионата уже сыграли в матче камерунцев и сербов.

Сенегал – 3 очка, 3 гола

Примечательно, что все африканские сборные в этот раз тренируют тренеры из этих стран. Сиссе допускал мелкие ошибки, но с Мане мог иначе завершить матч против чванливых Нидерландов. Не играла команда ван Гала классно, просто у Гакпо пока столько же ударов по воротам на ЧМ , сколько же голов, помог дожать африканцев при поддержке вратаря Менди. У Сенегала реализация хуже, зато было больше ударов, чем у первого соперника. А позже слабый Катар уступил африканцам 1:3, теперь будет финал за право выйти из группы между Эквадором и Сенегалом.

На борту у вторых мощный Кулибали, на месте форварды с голами. Конечно, сенегальцы не раскрылись пока на турнире так, как симпатичная южноамериканская команда, где не только Эннер Валенсия заслужил место в плей-офф. Пройти дальше будет сложно, если Эквадор сыграет в свою силу. Но Сенегал – чемпионы Африки, грешно их недооценивать после двух побед над Салахом, в финале КАН и в отборе по пути в Катар. Возможно, через четыре года Мохамед снова сыграет на ЧМ , ведь ФИФА отдаст девять путевок на турнир в 2026 году африканским командам. Те пять, что добрались в Катар, далеки от стандартов качества Испании или Франции, но одновременно с этим абсолютно точно не разочаровали.

Уже завтра Сенегал попытается выйти в плей-офф, а дальше увидим попытки всех остальных. Шансы Туниса скорее теоретические, вряд ли они обыграют Францию, как и Камерун – Бразилию. Но Марокко может выбить Бельгию после очной победы, а терпеливая Гана с приличным голкипером Лоуренсом навяжет борьбу Уругваю.