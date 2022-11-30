Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2022

В «Зените» объяснили проведение товарищеского матча с «Сепаханом»

вчера, 16:33

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал проведение товарищеского матча против «Сепахана».

С иранским клубом «Сепахан» нас связывает соглашение о сотрудничестве, которое охватывает многие звенья нашего клуба: академию, юношеские и женские команды. Это сотрудничество началось не вчера. Уже были проведены обмен тренерским опытом, различные тренерские семинары.

Мы давно планировали найти время для этого матча. У нас не удалось это сделать в ноябре. Но в феврале по ходу наших зимних сборов мы посетим Исфахан для того, чтобы сыграть основным составом с «Сепаханом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Зенит» сыграет в Иране с «Сепаханом» 3 февраля
Вчера, 20:45
Стали известны планы «Спартака» на межсезонье
Вчера, 20:33
«Пари НН» ещё не выбрал соперников для товарищеских матчей
Вчера, 18:58
Официально«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Сепаханом» 3 февраля
Вчера, 16:07
Слухи«Зенит» может провести контрольный матч с клубом из Ирана
24 ноября
Официально«Милан» проведёт товарищеский матч против ПСВ
18 ноября Фото
Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:38
Надо хорошо подумать, прежде чем с се-ПАХАНОМ связываться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 