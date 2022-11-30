В «Зените» объяснили проведение товарищеского матча с «Сепаханом»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал проведение товарищеского матча против «Сепахана».

С иранским клубом «Сепахан» нас связывает соглашение о сотрудничестве, которое охватывает многие звенья нашего клуба: академию, юношеские и женские команды. Это сотрудничество началось не вчера. Уже были проведены обмен тренерским опытом, различные тренерские семинары.

Мы давно планировали найти время для этого матча. У нас не удалось это сделать в ноябре. Но в феврале по ходу наших зимних сборов мы посетим Исфахан для того, чтобы сыграть основным составом с «Сепаханом».