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Тебас высказался о возможных новых трансферах «Барселоны»

сегодня, 08:11

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможных новых трансферах «Барселоны».

Я ссылаюсь на слова вице-президента по экономике на собрании, когда он заявил, что фонд заработной платы нужно сократить. Будет сложно, если этого не сделать. Могут быть приняты определенные меры, но я не знаю, то ли это, о чем идет речь. Я слышал, как президент Лапорта в один день говорил, что у него все продумано, а в другой – нет. Не знаю.

Правила существуют для всех, и их необходимо соблюдать. Мы не можем проявлять гибкость по отношению к одним и не делать этого для других. Правила очень четкие, трактовать по-разному их нельзя, в «Барсе» знают об этом.

Мы постоянно поддерживаем контакт с представителями отдела экономического контроля «Барселоны», им известно, что там и как, знали все лето с тех пор, как там работает Жоан Лапорта и его экономическая команда.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:32
Состав для 2 места нормальный!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:30
Главное, чтобы Месси не вернули.
k7q2j9snf65k
k7q2j9snf65k
сегодня в 08:26
А при чем тут Тебас?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:21
Надо дождаться окончания чемпионата мира и трансферного окна. Тогда будет всё понятно...
Гость
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