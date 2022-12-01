Тебас высказался о возможных новых трансферах «Барселоны»

Президент Ла Лиги поделился мнением о возможных новых трансферах «Барселоны».

Я ссылаюсь на слова вице-президента по экономике на собрании, когда он заявил, что фонд заработной платы нужно сократить. Будет сложно, если этого не сделать. Могут быть приняты определенные меры, но я не знаю, то ли это, о чем идет речь. Я слышал, как президент Лапорта в один день говорил, что у него все продумано, а в другой – нет. Не знаю.

Правила существуют для всех, и их необходимо соблюдать. Мы не можем проявлять гибкость по отношению к одним и не делать этого для других. Правила очень четкие, трактовать по-разному их нельзя, в «Барсе» знают об этом.

Мы постоянно поддерживаем контакт с представителями отдела экономического контроля «Барселоны», им известно, что там и как, знали все лето с тех пор, как там работает Жоан Лапорта и его экономическая команда.