Роналду установил рекорд чемпионатов мира и Европы по проведённым матчам

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вчера, 22:08

Нападающий сборной Португалии стал первым футболистом в истории, сыгравшим 20+ матчей и на чемпионате мира (20), и на чемпионате Европы (25).

Роналду принял участие в игре Южная Корея — Португалия (2:1).