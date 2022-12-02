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Роналду установил рекорд чемпионатов мира и Европы по проведённым матчам

вчера, 22:08

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, сыгравшим 20+ матчей и на чемпионате мира (20), и на чемпионате Европы (25).

Роналду принял участие в игре Южная Корея — Португалия (2:1).

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Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:32
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1
    вчера в 22:32
    Многих порвет эта новость🤣
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:17, ред.
    Только ради рекордов и выходит..
    Толку от него бывает мало...
    Гость
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