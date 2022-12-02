Роналду установил рекорд чемпионатов мира и Европы по проведённым матчам

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, сыгравшим 20+ матчей и на чемпионате мира (20), и на чемпионате Европы (25).
Роналду принял участие в игре Южная Корея — Португалия (2:1).
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, сыгравшим 20+ матчей и на чемпионате мира (20), и на чемпионате Европы (25).
Роналду принял участие в игре Южная Корея — Португалия (2:1).
Толку от него бывает мало...
Толку от него бывает мало...