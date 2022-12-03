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Наиболее вероятный финал ЧМ после группового этапа — Бразилия — Испания

сегодня, 12:07

Статистический портал Gracenote спрогнозировал шесть наиболее вероятных финалов чемпионата мира в процентном соотношении после группового этапа.

Бразилия — Испания — 6,3%

Бразилия — Франция — 6,1%

Бразилия — Англия — 6,0%

Аргентина — Испания — 5,4%

Аргентина — Франция — 5,2%

Бразилия — Португалия — 5,1%

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Бразилия  Испания  Франция  Англия  Аргентина  Португалия
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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 15:24
Бразилия - Аргентина в финале было бы круто, с победой аргентосов.
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1
сегодня в 15:18, ред.
Пока ясно только одно. По результатам 1/8-й домой едут поляки и хорваты. ) Остальное покрыто мраком. Ни одна сборная не продемонстрировала стабильной игры и значительного превосходства в классе над соперниками.
Бразильцы выглядят предпочтительнее остальных, но Камеруну слили.Понятно, что им этот результат был неважен, но высококлассная сборная в таких случаях катает контролируемую ничью.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:07
Австралия - Марокко
Bars kg
Bars kg ответ hjlzuf (раскрыть)
сегодня в 14:51
В лучшем случае они встретятся в полуфинале
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
сегодня в 14:46
Бразилия- Англия скорей всего, хороший был бы финал👋
d1metras
d1metras
сегодня в 14:28
А финал Южная Корея - Сенегал)) во умора будет))
Persenchik
Persenchik
сегодня в 14:02
Все это чепуха. Не торопитесь. 😁
adekvat
adekvat
сегодня в 13:57
Азиатов и Морокко совсем ни во что не ставят. Могут выстрелить.
Swift2005
Swift2005 ответ hjlzuf (раскрыть)
сегодня в 13:43
Да, дерби южноамериканского футбола в финале чемпионата мира по футболу - это украшение футбола! Думаю, многим такой финал понравится.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:41
Болельщик предполагает Аргентина располагает.
Хотелось бы, чтобы она, или открытие чемпионата, типа Японии, Кореи, Марокко кулаком по столу).
Остальное скучно надоели, приелись.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:33
Моё мнение, скорее всего, вместо Испании будет Франция.
Энвер Икрянов
Энвер Икрянов
сегодня в 13:29
Испании в финале нечего делать ,
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:28
Франция и Испания очень мощно выглядят. Сложно сказать , кто сильнее, но французы точно опытнее.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 13:27
Мой прогноз - Бразилия - Аргентина. Чемпион - Аргентина.
А. Ермолов
А. Ермолов
сегодня в 13:01
Из них никого не будет в финале
Малик Бутаев
Малик Бутаев
сегодня в 12:59
Испания с этим составом сыроват для финала
Малик Бутаев
Малик Бутаев
сегодня в 12:58
Почему то я не верю в Бразилию. Аргентина набрала ход. Почему вы азиатов исключаете из списка полуфиналистов? Чем черт не шутит)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:51
Обе эти команды не выйдут в финал.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:50
Глядя на сетку сразу понятно, что из верхней части фавориты Аргентина и Бразилия. В нижней части чуть чуть сложнее, там есть Англия, Франция, Испания и ещё несколько крепких европейских сборных.
А теперь посмотрите на проценты, они практически одинаковы и разница очень мала.
И этим занимается целый статистический портал Gracenote, да это любой школьник рассчитать сможет.
Это просто дармоеды.
matrix333
matrix333
сегодня в 12:48
Будет финал - Германия - Бельгия, вероятно очень/
8v2hjtfaz33k
8v2hjtfaz33k
сегодня в 12:41
Надо меньше читать прогнозы.
Zak11
Zak11
сегодня в 12:35
Полная чушь. Почему так верят в испанцев? Мне кажется они рано вылетят
Predator94
Predator94
сегодня в 12:31
Аргентина Испания
drug01
drug01
сегодня в 12:21
Надо чуть-чуть подождать...
shlomo
shlomo
сегодня в 12:20, ред.
Когда будут выбрасывать этот суперкомпьютер на свалку - скажите время и место, я подойду....:))) На этом чемпионате нет ни одной нормальной сборной. А так все играют так сяк и не надо мне говорить про тактику и стратегию, нормальная сборная выходит и выносит всех подряд, а не как Испания, которая всё время ищет соперника полегче.

Бразилии еще нужно пройти Ю. Корею. Чувствую что вальяжный стиль игры бразильцев как раз подходит под сумасшедшую самоотдачу корейцев. У меня нет уверенности даже в этой паре. Это удивительный чемпионат!

Пи.Си. Хочу полуфиналы Бразилия-Аргентина и Испания-Франция.... Финал Аргентина - Франция
3yabkswk5ygv
3yabkswk5ygv
сегодня в 12:20
Сейчас можно составлять любые пары
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:19
Аргентина - Франция (Испания)?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:17
Аргентина не заслуживает финала и не будет в нем.
протон
протон
сегодня в 12:11
Тут без суперкомпьютера можно такой прогноз сделать)
Илья85
Илья85
сегодня в 12:11
Бразилия -Франция смотрится куда реалистичнее
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