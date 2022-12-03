Наиболее вероятный финал ЧМ после группового этапа — Бразилия — Испания

Статистический портал Gracenote спрогнозировал шесть наиболее вероятных финалов чемпионата мира в процентном соотношении после группового этапа.
Бразилия — Испания — 6,3%
Бразилия — Франция — 6,1%
Бразилия — Англия — 6,0%
Аргентина — Испания — 5,4%
Аргентина — Франция — 5,2%
Бразилия — Португалия — 5,1%
Бразильцы выглядят предпочтительнее остальных, но Камеруну слили.Понятно, что им этот результат был неважен, но высококлассная сборная в таких случаях катает контролируемую ничью.
Бразильцы выглядят предпочтительнее остальных, но Камеруну слили.Понятно, что им этот результат был неважен, но высококлассная сборная в таких случаях катает контролируемую ничью.