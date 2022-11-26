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Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022

вчера, 21:06

Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Это случилось после победы над Данией в матче 2-го тура мундиаля (2:1).

Франция лидирует в группе D после второго тура, имея в активе 6 очков. У идущей третьей Дании — один балл.

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Франция
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:19
Проклятие рухнуло, а Мбаппе я бы назвал феноменом, если бы это прозвище не было занято. Но он действительно феноменален, 7 годов, Месси догнал, Роналду на очереди. По всей видимости, перед нами все же тотальный гегемон мирового футбола.
Какой же Гризманн умница, на все ноги мастер, и отобрать, и пробежать, и передачу вырезать. Просто обязан забить на этом ЧМ.
Впервом тайме отличная командная скорость французов, во втором то ли датчане отодвинули игру, то ли французы устали, но вот оно величие в не самом лучшем тайме команда забивает 2! с первым таймом французов очень сложно будет всем ( если они будут так играть) , во втором они показали, что с ними вполне можно играть!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:22
Ожидаемо, поэтому неудивительно.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 22:08, ред.
датчане фигня, хотя им по силам сумок порвать. если и с этим не справятся - туда им и дорога в слив. хотя их так и так сольют в первом же плейофф если выйдут.
французы играли на 75 процев от возможного, как бегать начинали - сраду дата банилась.
если фра не будет страдать муйней будут минимум в полуфинале.
drug01
drug01
вчера в 21:46
Поздравляем но впереди игры более сложные
valt134
valt134
вчера в 21:45
Данию реально жаль… Хотя не все потерянно. А «Жабоедов» не уважаю.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:41
что те, что эти - одно 67@@
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 21:25
вот так потихоньку невзрачно до финала могут доползти
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:19
Заслужили, но голы нелепые, не качественные
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:11
Ну по игре вполне достойно.... удачи!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:10
Формально да, но Нидерланды и Англия уже тоже на 99% в плей-офф можно сказать.
Гость
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