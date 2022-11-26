Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира в Катаре.
Это случилось после победы над Данией в матче 2-го тура мундиаля (2:1).
Франция лидирует в группе D после второго тура, имея в активе 6 очков. У идущей третьей Дании — один балл.
французы играли на 75 процев от возможного, как бегать начинали - сраду дата банилась.
если фра не будет страдать муйней будут минимум в полуфинале.
французы играли на 75 процев от возможного, как бегать начинали - сраду дата банилась.
если фра не будет страдать муйней будут минимум в полуфинале.