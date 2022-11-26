Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022

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вчера, 21:06

Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Это случилось после победы над Данией в матче 2-го тура мундиаля (2:1).

Франция лидирует в группе D после второго тура, имея в активе 6 очков. У идущей третьей Дании — один балл.