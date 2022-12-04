Байден — игрокам сборной США: «Вы заставили нас гордиться вами»

Президент США Джо Байден высказался после вылета сборной США с чемпионата мира в Катаре.
Ребята, вы заставили нас гордиться вами. Мы встанем и продолжим идти.
Впереди светлое будущее и домашний турнир в 2026 году.
|Нидерланды3 : 1США
|Матч завершен
Президент США Джо Байден высказался после вылета сборной США с чемпионата мира в Катаре.
Ребята, вы заставили нас гордиться вами. Мы встанем и продолжим идти.
Впереди светлое будущее и домашний турнир в 2026 году.
Эпично)
Эпично)
Смех смехом ,но если амеры подготовят хорошего центрфорварда(двух) ,то в 2026 г ,в родных стенах крови попортят ,скорее всего минимум до полуфинала грандам.
На самом деле понравилось как они играли, не было тупых выносов, мяч держали. Защита отстой, конечно, но Дест просто зверь. Индивидуально, мне кажется был сильнейшим на поле, включая голландцев
Смех смехом ,но если амеры подготовят хорошего центрфорварда(двух) ,то в 2026 г ,в родных стенах крови попортят ,скорее всего минимум до полуфинала грандам.
На самом деле понравилось как они играли, не было тупых выносов, мяч держали. Защита отстой, конечно, но Дест просто зверь. Индивидуально, мне кажется был сильнейшим на поле, включая голландцев
https://www.youtube.com/watch?v=hQi3vQVX6R8