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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Байден — игрокам сборной США: «Вы заставили нас гордиться вами»

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:39
Это Джо Байден сказал стоя в пустом помещение и протягивая руку во все стороны?

Эпично)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 16:54
Уверен, он ни одной игры не видел.
протон
протон
сегодня в 16:36
Очень рад за голландцев, но к сожалению старый прав. США будут зажигать в футболе, это просто вопрос времени, чего нельзя сказать о российской сборной.
Смех смехом ,но если амеры подготовят хорошего центрфорварда(двух) ,то в 2026 г ,в родных стенах крови попортят ,скорее всего минимум до полуфинала грандам.
На самом деле понравилось как они играли, не было тупых выносов, мяч держали. Защита отстой, конечно, но Дест просто зверь. Индивидуально, мне кажется был сильнейшим на поле, включая голландцев
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 15:59
Сколько можно Бидону смешить людей? Пора на покой. Гыгыгы
Namuri
Namuri
сегодня в 15:26
США на чемпионате мира была как СЩА
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 14:37
По-моему он с американским футболом перепутал...
vlasovca
vlasovca
сегодня в 14:23
Старый марозматик.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:07
Опять...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:02
Австралия лучше выступила
drug01
drug01
сегодня в 13:58
А результат так не очень!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:55
Сейчас Мы встанем и продолжим идти...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 13:47
Здравствуйте. Просьба воздержаться от оставления комментариев по типу "Спасибо за статью" в ветках, в случае с активными игроками в конкурсе прогнозов мы должны удалять такие комментарии за флуд для очков для ставок.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Devjatiy (раскрыть)
сегодня в 13:45
Нет, это он во сне говорил.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:43
Эх блин опять политика!
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 13:41
После этих слов с воздухом не здоровался?
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