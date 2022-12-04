Куртуа: «Трудно называть себя „золотым поколением“, когда не выигрываешь»

Вратарь сборной Бельгии высказался после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

Теперь я буду болеть за Испанию, а также желаю успеха своим оставшимся одноклубникам. На этом ЧМ и на Евро-2020 мы были на себя не похожи, немного неловко от этого. Посмотрим, что будет дальше. Всё быстро проходит. В марте начнётся уже новый отборочный цикл.

Трудно называть себя «золотым поколением», когда ты ничего не выигрываешь. Мы не золотое поколение, мы поколение с большим количеством талантливых и великих игроков со всей Европы. В 2018 году в России мы показали, что мы Бельгия, которая играет в хороший футбол.