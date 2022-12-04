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Куртуа: «Трудно называть себя „золотым поколением“, когда не выигрываешь»

сегодня, 13:24

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

Теперь я буду болеть за Испанию, а также желаю успеха своим оставшимся одноклубникам. На этом ЧМ и на Евро-2020 мы были на себя не похожи, немного неловко от этого. Посмотрим, что будет дальше. Всё быстро проходит. В марте начнётся уже новый отборочный цикл.

Трудно называть себя «золотым поколением», когда ты ничего не выигрываешь. Мы не золотое поколение, мы поколение с большим количеством талантливых и великих игроков со всей Европы. В 2018 году в России мы показали, что мы Бельгия, которая играет в хороший футбол.

Моя цель — попасть на ЧМ-2026. У нас всё ещё хорошее поколение, новые игроки на подходе. Я надеюсь, что уйду из сборной в более подходящее время, чем сейчас.

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Все комментарии
HOROVEL3
HOROVEL3
сегодня в 15:33
Тибо старался очень много, но команда...
matrix333
matrix333
сегодня в 15:24
Ваш тренер был виноват.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:17
Потемнело ваше золото
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:39
Ну тогда можно можно назвать слегка позолоченным!😏
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:30
Ну Тибо сделал по максимуму для сборной, но остальные были как вареные тараканы....
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