Мейра считает, что Португалии по силам выиграть чемпионат мира в Катаре

Бывший защитник петербургского «Зенита» и участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии высказал мнение о том, что сборная Португалии имеет фантастическое поколение футболистов, которым по силам выиграть чемпионат мира в Катаре:

Да, сетка непростая, но такая же непростая и для испанцев, им также будет тяжело с командой Франции или Англии, если они пройдут дальше.

Это будет тяжело, мы уважаем каждого соперника. Но в прошлом мы уже побеждали англичан, французов, испанцев. Я верю, что сборная Португалии будет чемпионом мира, не только из-за наличия Криштиану Роналду.

Конечно, это фантастический футболист, наш лидер и один из лучших футболистов в истории. Но у сборной Португалии фантастическое поколение, у нас много молодых талантливых игроков. Поэтому я верю, что у португальцев есть большая возможность выиграть чемпионат мира.