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Мейра считает, что Португалии по силам выиграть чемпионат мира в Катаре

вчера, 09:52

Бывший защитник петербургского «Зенита» и участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра высказал мнение о том, что сборная Португалии имеет фантастическое поколение футболистов, которым по силам выиграть чемпионат мира в Катаре:

Да, сетка непростая, но такая же непростая и для испанцев, им также будет тяжело с командой Франции или Англии, если они пройдут дальше.

Это будет тяжело, мы уважаем каждого соперника. Но в прошлом мы уже побеждали англичан, французов, испанцев. Я верю, что сборная Португалии будет чемпионом мира, не только из-за наличия Криштиану Роналду.

Конечно, это фантастический футболист, наш лидер и один из лучших футболистов в истории. Но у сборной Португалии фантастическое поколение, у нас много молодых талантливых игроков. Поэтому я верю, что у португальцев есть большая возможность выиграть чемпионат мира.

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Все комментарии
HOROVEL3
HOROVEL3
вчера в 10:47
Не думаю, что Португалия сможет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:02
Перефразируя старый анекдот "Выиграть они конечно хотят - так кто ж им даст"!😊
Гость
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