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Мбаппе впервые появился на пресс-конференции во время ЧМ-2022

вчера, 08:21
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе впервые во время чемпионата мира в Катаре появился на пресс-конференции.

Он выступил после матча 1/8 финала с Польшей (3:1). Ранее сообщалось, что футболист отказывался публично выступать во время проведения мундиаля, чтобы сосредоточиться на победе в турнире. По другой информации, игрок не хотел, чтобы его ассоциировали с главным спонсором ЧМ-2022 — компанией Budweiser, которая занимается производством пива. Мбаппе выступает против алкоголя.

Я хотел заявить о себе на публике. Знаю, что было довольно много вопросов о том, почему я молчал. Хочу сказать всем журналистам, работающим в Катаре, а также катарскому народу: ничего личного против них не имею. Просто у меня осталась эта потребность сосредоточиться на турнире, и когда я хочу сосредоточиться на чём-то, я должен делать это на 100% и не тратить силы на другие вещи. Вот почему я не хотел общаться со СМИ. Недавно я узнал, что Федерацию футбола Франции собираются оштрафовать. Я обещаю лично заплатить его, Федерация не должна платить за решение, которое является личным.

Конечно, этот чемпионат мира — навязчивая идея, это соревнование моей мечты, у меня есть возможность сыграть в нём, я серьёзно готовился к нему на протяжении сезона. Хотел приехать подготовленным, и пока всё идет хорошо. Но мы ещё далеки от цели, которую поставили перед собой, она же является и моей личной — победить на чемпионате мира.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 11:16
Начал говорить, теперь дела пойдут хуже.
adekvat
adekvat
вчера в 10:30
Правильно какое пиво, истинные французы вино пьют.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:28
Я скажу катарскому народу:
Пусть живут,бедняги,как хотят;
это мы,не зная в жизни броду,
это самое друг-друга в зад...

И сказал в ответ народ катарский:
Хорошо играешь ты,пацан,
только в нашу жизнь с презреньем барским
нос не суй,"такой-сякой" шайтан.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 09:47
Взрослеет.’
Futurista
Futurista
вчера в 09:40, ред.
Обращение ногомячиста к катарскому народу)...прислал бы своего секретаря...куда мир катится?)...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:48
После такого матча не грех и на пресс-конференцию сходить.
HOROVEL3
HOROVEL3
вчера в 08:46
Пусть Роналду говорит, а он забивает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:43
Ну и правильно сделал. Футбол прежде всего.
Знатог
Знатог
вчера в 08:42
Если убрать всех нигеров, то и получится команда типа Польши. В Польше все свои поляки.
Komitas
Komitas
вчера в 08:41
Скучали же мы))
rhskmz
rhskmz
вчера в 08:40
Короче - шел в толчок , а попутал двери ...
Тёма Ветров
Тёма Ветров
вчера в 08:35
Один из первых адекватных комментариев, который я прочитал от Мбаппе.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 08:32
Хотел много забить, потом говорить. Умно.
Гость
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