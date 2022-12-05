Мбаппе впервые появился на пресс-конференции во время ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции впервые во время чемпионата мира в Катаре появился на пресс-конференции.

Он выступил после матча 1/8 финала с Польшей (3:1). Ранее сообщалось, что футболист отказывался публично выступать во время проведения мундиаля, чтобы сосредоточиться на победе в турнире. По другой информации, игрок не хотел, чтобы его ассоциировали с главным спонсором ЧМ -2022 — компанией Budweiser, которая занимается производством пива. Мбаппе выступает против алкоголя.

Я хотел заявить о себе на публике. Знаю, что было довольно много вопросов о том, почему я молчал. Хочу сказать всем журналистам, работающим в Катаре, а также катарскому народу: ничего личного против них не имею. Просто у меня осталась эта потребность сосредоточиться на турнире, и когда я хочу сосредоточиться на чём-то, я должен делать это на 100% и не тратить силы на другие вещи. Вот почему я не хотел общаться со СМИ . Недавно я узнал, что Федерацию футбола Франции собираются оштрафовать. Я обещаю лично заплатить его, Федерация не должна платить за решение, которое является личным.

Конечно, этот чемпионат мира — навязчивая идея, это соревнование моей мечты, у меня есть возможность сыграть в нём, я серьёзно готовился к нему на протяжении сезона. Хотел приехать подготовленным, и пока всё идет хорошо. Но мы ещё далеки от цели, которую поставили перед собой, она же является и моей личной — победить на чемпионате мира.