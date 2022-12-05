Дзюба может продолжить карьеру в ОАЭ

Российский футболист Артём Дзюба собирается продолжить карьеру за границей.
К форварду проявляют интерес клубы из Объединённых Арабских Эмиратов. Конкретного предложения футболисту не поступало, но его агенты общаются с местными клубами.
Сообщается, что РПЛ не является приоритетным вариантом для продолжения карьеры россиянина. «Торпедо» и «Урал» сохраняют интерес к игроку, но для экс-футболиста «Зенита» важен финансовый вопрос. Дзюба не намерен рассматривать предложения от клубов, которые не смогут удовлетворить его зарплатные ожидания.