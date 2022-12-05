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Дзюба может продолжить карьеру в ОАЭ

вчера, 12:49

Российский футболист Артём Дзюба собирается продолжить карьеру за границей.

К форварду проявляют интерес клубы из Объединённых Арабских Эмиратов. Конкретного предложения футболисту не поступало, но его агенты общаются с местными клубами.

Сообщается, что РПЛ не является приоритетным вариантом для продолжения карьеры россиянина. «Торпедо» и «Урал» сохраняют интерес к игроку, но для экс-футболиста «Зенита» важен финансовый вопрос. Дзюба не намерен рассматривать предложения от клубов, которые не смогут удовлетворить его зарплатные ожидания.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:35
шейхом станет ?
foxsziver
foxsziver
вчера в 14:17, ред.
Вообще шейх-лиги (Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия) отходят от принципа приглашать отработанный материал, делая ставку на тех же молодых африканцев или же на своих местных, которых немало отправляют в 15-16 летнем возрасте набираться опыта в дублях и молодежных составах вторых лиг Испании, Португалии, Франции.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 13:02
Полено давно никому не интересно
prizrak-60
prizrak-60
вчера в 12:56
Чего он думает,его давно ждут в "Тестильщике" Иваново!
Гость
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