Сака вспомнил, как Анри позвонил ему после промаха с пенальти в финале Евро

Нападающий сборной Англии и «Арсенала» рассказал, как после промаха в серии пенальти в финале чемпионата Европы 2020 с Италией ему позвонил бывший форвард «канониров» . Тогда Сака столкнулся с различными оскорблениями, в том числе на расовой почве.

Тьерри позвонил мне. Он проявил упорство, чтобы получить мой номер и связаться со мной.

После большинства игр «Арсенала» он общается со мной, и он по-прежнему увлечён клубом. Тьерри — удивительный человек. Они с Робером Пиресом поддерживают меня и по сей день. Я благодарен им, на поле они были великолепны. Это легенды.