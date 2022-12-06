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Сака вспомнил, как Анри позвонил ему после промаха с пенальти в финале Евро

вчера, 12:50
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция10.12.2022 в 22:00 Не начался

Нападающий сборной Англии и «Арсенала» Букайо Сака рассказал, как после промаха в серии пенальти в финале чемпионата Европы 2020 с Италией ему позвонил бывший форвард «канониров» Тьерри Анри. Тогда Сака столкнулся с различными оскорблениями, в том числе на расовой почве.

Тьерри позвонил мне. Он проявил упорство, чтобы получить мой номер и связаться со мной.

После большинства игр «Арсенала» он общается со мной, и он по-прежнему увлечён клубом. Тьерри — удивительный человек. Они с Робером Пиресом поддерживают меня и по сей день. Я благодарен им, на поле они были великолепны. Это легенды.

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hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:11
Поддержал друга духовно.
Гость
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