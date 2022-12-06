Адебайор верит в победу Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Экс-нападающий клубов Английской Премьер-лиги дал свой прогноз на поединок 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Португалии и Швейцарии.

У Португалии есть все необходимое для прохода в следующую стадию. Бруну Фернандеш на высоте. Жоау Фелиш также неплохо играет на этом турнире. Роналду ищет свой второй гол на ЧМ . Швейцария постарается отбиться, но им будет очень тяжело. В их команде хорошо играет Джердан Шакири, забивший гол Сербии, но Португалия все равно победит.