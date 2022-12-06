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Адебайор верит в победу Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2022

вчера, 18:17
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Экс-нападающий клубов Английской Премьер-лиги Эммануэль Адебайор дал свой прогноз на поединок 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Португалии и Швейцарии.

У Португалии есть все необходимое для прохода в следующую стадию. Бруну Фернандеш на высоте. Жоау Фелиш также неплохо играет на этом турнире. Роналду ищет свой второй гол на ЧМ. Швейцария постарается отбиться, но им будет очень тяжело. В их команде хорошо играет Джердан Шакири, забивший гол Сербии, но Португалия все равно победит.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:50
Будем надеяться что так оно и будет .
За Португалов !
Гость
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