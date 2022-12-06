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Френки де Йонг рассказал, как Нидерланды закроют Месси и пройдут Аргентину

вчера, 18:11
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина09.12.2022 в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной Аргентины.

Думаю, у нас есть хорошие шансы на выход в полуфинал, но остановить Месси можно только командой. Он 15 лет побеждал всех, и остановить его практически невозможно. Мы должны выступить лучше, чем в 2014 году, потому что хотим выиграть чемпионат мира сейчас. Это возможно, у Аргентины отличная команда, но и у нас тоже. Шансы в этом матче 50 на 50.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:01
Нужно сыграть лучше чем в 2010том
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:28
Закрыть его в номере. как вариант...:)))

Ну а так что, Френки играл вместе с Месси в Барсе, но звезда сборной Нидерландов все еще признает это: "остановить его практически невозможно.." Я думаю, что полностью осознавая, что Месси может похвастаться способностью делать их жизнь очень "неудобной", голландский лагерь считает, что одна небольшая брешь в его броне может сыграть им на руку....и даже уже Ван Гал надеется, что так оно и будет, рассказав о своих планах по борьбе с культовым 35-летним футболистом...

Очевидным фаворитом противостояния является Аргентина, которая все же не показала еще всю свою мощь. Даже в случае, если победителя не выявят в основное время, преимущество номинально остается за Аргентиной....и наличие Месси уже является козырем латиноамериканской сборной.
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