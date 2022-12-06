Френки де Йонг рассказал, как Нидерланды закроют Месси и пройдут Аргентину

Полузащитник сборной Нидерландов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной Аргентины.

Думаю, у нас есть хорошие шансы на выход в полуфинал, но остановить Месси можно только командой. Он 15 лет побеждал всех, и остановить его практически невозможно. Мы должны выступить лучше, чем в 2014 году, потому что хотим выиграть чемпионат мира сейчас. Это возможно, у Аргентины отличная команда, но и у нас тоже. Шансы в этом матче 50 на 50.