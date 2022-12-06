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Аке: «Защищаться против Месси — отличный вызов для всей команды»

вчера, 23:28
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина09.12.2022 в 22:00 Не начался

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Аргентиной в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Нас ожидает отличный матч между двумя великими футбольными странами. Мы с нетерпением ждем этот нелегкий и важный для нас поединок.

Месси — один из величайших футболистов всех времен, защищаться против него будет очень сложно, но это будет прекрасный вызов не только для линии обороны, но и для всей команды. Возможно, мы не обладаем столь яркими индивидуальными качествами, но мы очень сильны как команда.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
сегодня в 10:47
Без шансов, лохматый.
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 05:21
Удачи вам!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:03
Увидел вывеску этого матча, вспомнился ЧМ 78 ,где в финале аргентинцы выиграли у голландцев. Основное время ничья 1 - 1 в дополнительное время аргентинцы забили 2 гола и стали чемпионами! Конечно помнится всё смутно ведь столько время прошло, но подростковые ощущения некого футбольного праздника от того матча остались. Игра была интересная(настоящее "рубилово" в хорошем смысле). Извиняюсь за ностальгию, просто хотелось бы увидеть от нынешних футболистов этих команд не что подобное!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:39
Главное - не стригись перед матчем... Мало ли.. Хе..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:09
Там кроме Месси полно топов,будет очень не просто!
Гость
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