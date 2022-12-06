Аке: «Защищаться против Месси — отличный вызов для всей команды»

Защитник сборной Нидерландов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Аргентиной в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Нас ожидает отличный матч между двумя великими футбольными странами. Мы с нетерпением ждем этот нелегкий и важный для нас поединок.

Месси — один из величайших футболистов всех времен, защищаться против него будет очень сложно, но это будет прекрасный вызов не только для линии обороны, но и для всей команды. Возможно, мы не обладаем столь яркими индивидуальными качествами, но мы очень сильны как команда.