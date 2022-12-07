Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Трент об игре Месси: «Уверен, что больше никогда не увижу ничего подобного»

вчера, 21:25

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд поделился своим мнением о нападающем Аргентины Лионеле Месси.

Ничего и не скажешь о лучшем игроке всех времен... Приятно наблюдать за тем, как он играет. Я смотрю на него всякий раз, когда имею такую возможность. Видеть как он играет — волшебство. Даже когда он становится старше, он продолжает оставаться невероятным. Я уверен, что больше никогда не увижу ничего подобного. Честно говоря, я просто стараюсь получать удовольствие от просмотра его игры каждую минуту.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сака: «У Франции очень много высококлассных игроков»
Сегодня, 00:35
Сестра Роналду: «Криштиану отдыхал, он дал другим поучаствовать в матче»
Сегодня, 00:00
Де Бур: «Месси продолжает решать исход матчей»
Вчера, 23:59
Тебас хочет, чтобы Месси и Роналду вернулись в чемпионат Испании
Вчера, 23:45
Ковачич: «Я доволен нашими матчами, но мы можем играть лучше»
Вчера, 23:25
Данни о Роналду: «Верю, что Роналду еще забьет голы на этом ЧМ»
Вчера, 23:25
Сортировать
Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 06:27
Да, чела стоящего 75 минут за матч в центральном круге, вряд ли больше увидят.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:36
Как же надоела эта безкостная болтовня, когда порты по 6ть мячей закидывают сырникам, он напедаливает пешеходам
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 22:19
Посмотри на Мбаппе и Холланда. Они уже ставят рекорды и думаю догонят лучших игроков.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:57
Да..
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 21:37
Карол футболу!
minamata
minamata
вчера в 21:34
Мы будем скучать, если Месси закончит свою карьеру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:33
Будут еще таланты,в Аргентине!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 