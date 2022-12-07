Трент об игре Месси: «Уверен, что больше никогда не увижу ничего подобного»

Защитник сборной Англии поделился своим мнением о нападающем Аргентины .

Ничего и не скажешь о лучшем игроке всех времен... Приятно наблюдать за тем, как он играет. Я смотрю на него всякий раз, когда имею такую возможность. Видеть как он играет — волшебство. Даже когда он становится старше, он продолжает оставаться невероятным. Я уверен, что больше никогда не увижу ничего подобного. Честно говоря, я просто стараюсь получать удовольствие от просмотра его игры каждую минуту.