Игорь Ларионов рассказал, за какими сборными он следит на ЧМ-2022

Экс-наставник молодежной сборной России по хоккею, а ныне главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, каким командам он симпатизирует на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Мне нравятся французы, их игра. Португальцы, понятно, очень интересная команда. Бразильцы безусловно с Неймаром довольно-таки интересная команда. Аргентина, Месси и их группа пока не играют в тот футбол, который мы хотели бы видеть. Голландцы пока непонятны, очень люблю эту школу голландскую Йохана Кройфа, на которой я вырос, как хоккейный игрок. Пока на данный момент не могу сказать, кого я поставил бы чемпионом, чемпионат просто фантастический, я получаю колоссальное удовольствие от любого матча. Будем следить.