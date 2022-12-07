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Игорь Ларионов рассказал, за какими сборными он следит на ЧМ-2022

вчера, 23:44

Экс-наставник молодежной сборной России по хоккею, а ныне главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, каким командам он симпатизирует на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Мне нравятся французы, их игра. Португальцы, понятно, очень интересная команда. Бразильцы безусловно с Неймаром довольно-таки интересная команда. Аргентина, Месси и их группа пока не играют в тот футбол, который мы хотели бы видеть. Голландцы пока непонятны, очень люблю эту школу голландскую Йохана Кройфа, на которой я вырос, как хоккейный игрок. Пока на данный момент не могу сказать, кого я поставил бы чемпионом, чемпионат просто фантастический, я получаю колоссальное удовольствие от любого матча. Будем следить.

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Источник: sport-express.ru
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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:24
За сборными Канады и США)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:14
"Голландцы пока непонятны, очень люблю эту школу голландскую Йохана Кройфа, на которой я вырос, как хоккейный игрок."

Занятно. Надоть пригласить голландских футболистов в нашу хоккейную школу, пока мы в опале...
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