Газзаев выделил лучшие матчи 1/8 финала чемпионата мира

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о лучших матчах 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Больше всего в 1/8 финала ЧМ мне понравился матч Бразилия — Южная Корея — это был настоящий спектакль. Очень неплохой матч между Францией и Польшей, но исключительно в исполнении французской сборной. Конечно, понравились португальцы и аргентинцы.
Если подводить итоги, то это все команды, которые я жду в полуфинале чемпионата мира. В игре этих сборных мы видим и результат, и качество игры, и отличное индивидуальное техническое оснащение игроков. Они реально претендуют на победу на ЧМ-2022 и призовые места.