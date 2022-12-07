Газзаев выделил лучшие матчи 1/8 финала чемпионата мира

Экс-тренер ЦСКА поделился мнением о лучших матчах 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Больше всего в 1/8 финала ЧМ мне понравился матч Бразилия — Южная Корея — это был настоящий спектакль. Очень неплохой матч между Францией и Польшей, но исключительно в исполнении французской сборной. Конечно, понравились португальцы и аргентинцы.