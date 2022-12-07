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Газзаев выделил лучшие матчи 1/8 финала чемпионата мира

вчера, 21:08

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о лучших матчах 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Больше всего в 1/8 финала ЧМ мне понравился матч Бразилия — Южная Корея — это был настоящий спектакль. Очень неплохой матч между Францией и Польшей, но исключительно в исполнении французской сборной. Конечно, понравились португальцы и аргентинцы.

Если подводить итоги, то это все команды, которые я жду в полуфинале чемпионата мира. В игре этих сборных мы видим и результат, и качество игры, и отличное индивидуальное техническое оснащение игроков. Они реально претендуют на победу на ЧМ-2022 и призовые места.

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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 21:15
Газзаев это говорил, не смотря Португалию - Швейцарию:?
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
вчера в 21:13
Гол престижа корейцев космический.
alex2612
alex2612
вчера в 21:08
Ну, если первый тайм только брать, то да
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