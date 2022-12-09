МакАлистер признался, что стесняется разговаривать с Месси

Полузащитник сборной Аргентины объяснил, почему мало разговаривает с :

В детстве я следил за Хуаном Романом Рикельме, потому что болел за «Бока Хуниорс», а он там играл. Он был великолепен. Ещё мне очень нравился Пабло Аймар и, конечно, Месси тоже.

Играть вместе с Лео – это мечта. Когда это произошло в первый раз, было потрясающе. Честно говоря, вне поля я не слишком много с ним разговариваю потому, что я очень стеснительный и не хочу его беспокоить.

Он славный парень, у него хорошие отношения со всеми, и поэтому здорово, что он вместе с нами, что он аргентинец. Надеюсь, это не последний его чемпионат мира.