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МакАлистер признался, что стесняется разговаривать с Месси

вчера, 14:11
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Аргентины Алексис МакАлистер объяснил, почему мало разговаривает с Лионелем Месси:

В детстве я следил за Хуаном Романом Рикельме, потому что болел за «Бока Хуниорс», а он там играл. Он был великолепен. Ещё мне очень нравился Пабло Аймар и, конечно, Месси тоже.

Играть вместе с Лео – это мечта. Когда это произошло в первый раз, было потрясающе. Честно говоря, вне поля я не слишком много с ним разговариваю потому, что я очень стеснительный и не хочу его беспокоить.

Он славный парень, у него хорошие отношения со всеми, и поэтому здорово, что он вместе с нами, что он аргентинец. Надеюсь, это не последний его чемпионат мира.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:20
Мак Алистер и Кайседо из Брайтона отлично себя показали на ЧМ и летом уйдут оба за 60-70
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:43
Вежливый юноша.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:29
Хороший человек и спортсмен.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:46

Ну очень стеснительный....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:13
Алексис как минимум лукавит а в действительности ронимает какой гнилой этот карлик.
Гость
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