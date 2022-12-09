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Льорис: «Англия готова бороться за трофеи»

вчера, 14:41
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Англии:

Некоторые из нас ежедневно играют и тренируются с английскими футболистами. Если мы можем помочь нашим товарищам по команде знаниями, полученными в клубах, мы это сделаем. Они хороши на стандартах, они высокие и у них есть игроки, которые хорошо бьют штрафные. Мы должны быть очень внимательными, но и в нашей атаке есть всё, что нужно, чтобы усложнить им задачу.

Если мы сравним обе команды, то здесь больше английских игроков, которые были на чемпионате мира в 2018 году, чем игроков Франции. Англия дошла до полуфинала на последнем чемпионате мира и заняла второе место на Евро — они реально прогрессируют. Эта команда готова бороться за трофеи. Им не повезло на последнем Евро, они были близки к победе и теперь они здесь, чтобы победить.

В нашей команде происходят изменения, появилось новое поколение игроков, готовых конкурировать, играя в лучших клубах Европы. Это хорошая смесь опыта и молодости, мы становимся сильнее шаг за шагом.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:36, ред.
Ну, все готовы, можно выпускать...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:12
Англия всегда готова!
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 15:03
И сборная Франции готова.
f6gaj5hejrgp
f6gaj5hejrgp
вчера в 14:45
А в итоге ещё раз на коленках постоят и домой!
Гость
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