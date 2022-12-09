Льорис: «Англия готова бороться за трофеи»

Голкипер сборной Франции поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Англии:

Некоторые из нас ежедневно играют и тренируются с английскими футболистами. Если мы можем помочь нашим товарищам по команде знаниями, полученными в клубах, мы это сделаем. Они хороши на стандартах, они высокие и у них есть игроки, которые хорошо бьют штрафные. Мы должны быть очень внимательными, но и в нашей атаке есть всё, что нужно, чтобы усложнить им задачу.

Если мы сравним обе команды, то здесь больше английских игроков, которые были на чемпионате мира в 2018 году, чем игроков Франции. Англия дошла до полуфинала на последнем чемпионате мира и заняла второе место на Евро — они реально прогрессируют. Эта команда готова бороться за трофеи. Им не повезло на последнем Евро, они были близки к победе и теперь они здесь, чтобы победить.

В нашей команде происходят изменения, появилось новое поколение игроков, готовых конкурировать, играя в лучших клубах Европы. Это хорошая смесь опыта и молодости, мы становимся сильнее шаг за шагом.