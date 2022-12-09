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Президент UFC: «Терпеть не могу футбол»

вчера, 14:32

Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт резко высказался о том, почему ему не нравится футбол:

Терпеть не могу футбол. Я считаю его наименее талантливым видом спорта на земле. Даже трёхлетние дети могут играть в него. Ты просто бегаешь и пинаешь мяч. Каким бездарным нужно быть, чтобы не забить хотя бы три мяча в такие большие ворота?

53-летний Уайт стал президентом организации в 2001 году. Под его управлением UFC превратился в крупнейшую и самую популярную организацию в мире смешанных единоборств.

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Все комментарии
Илья85
Илья85 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 16:17
Этим дети ещё раньше заеимаютя . ))😊
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:25
А как вы хотели, у нас с Даником Уайтом только так ...
Ларс
Ларс
вчера в 15:24
С тем же успехом, можно сказануть и так:
Даже трёхлетние дети дерутся. Ты просто выходишь и машешь руками и ногами. Каким бездарным нужно быть, чтобы не побить хотя бы троих в такой маленькой клетке.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:21, ред.
А бить по морде разве талант нужен?
протон
протон
вчера в 14:55
ММА это вообще не спорт
galem72
galem72
вчера в 14:46
"...каким бездарным нужно быть, чтобы не забить хотя бы три мяча в такие большие ворота?.."

Пи***ть — не мешки ворочать, особенно с дивана! Пусть этот "одарённый" попробует закатить хотя бы один, чтобы не прослыть балаболом.
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:44
Футбол это не спорт !"
barcamilan
barcamilan
вчера в 14:38
тупая баба сказала речь
Futurista
Futurista
вчера в 14:37
Отшибло голову на боях...бывает...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:35
Таким людям не место в спорте! 😜
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