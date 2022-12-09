Президент UFC: «Терпеть не могу футбол»

Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт резко высказался о том, почему ему не нравится футбол:
Терпеть не могу футбол. Я считаю его наименее талантливым видом спорта на земле. Даже трёхлетние дети могут играть в него. Ты просто бегаешь и пинаешь мяч. Каким бездарным нужно быть, чтобы не забить хотя бы три мяча в такие большие ворота?
53-летний Уайт стал президентом организации в 2001 году. Под его управлением UFC превратился в крупнейшую и самую популярную организацию в мире смешанных единоборств.
Даже трёхлетние дети дерутся. Ты просто выходишь и машешь руками и ногами. Каким бездарным нужно быть, чтобы не побить хотя бы троих в такой маленькой клетке.
Даже трёхлетние дети дерутся. Ты просто выходишь и машешь руками и ногами. Каким бездарным нужно быть, чтобы не побить хотя бы троих в такой маленькой клетке.
Пи***ть — не мешки ворочать, особенно с дивана! Пусть этот "одарённый" попробует закатить хотя бы один, чтобы не прослыть балаболом.
Пи***ть — не мешки ворочать, особенно с дивана! Пусть этот "одарённый" попробует закатить хотя бы один, чтобы не прослыть балаболом.