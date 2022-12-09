Президент UFC: «Терпеть не могу футбол»

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вчера, 14:32

Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт резко высказался о том, почему ему не нравится футбол:

Терпеть не могу футбол. Я считаю его наименее талантливым видом спорта на земле. Даже трёхлетние дети могут играть в него. Ты просто бегаешь и пинаешь мяч. Каким бездарным нужно быть, чтобы не забить хотя бы три мяча в такие большие ворота?