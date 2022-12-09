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Тренер Португалии: «Роналду был недоволен, что не вышел в старте»

вчера, 14:45
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал тот факт, что нападающий Криштиану Роналду не вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.

Перед матчем со Швейцарией я сказал Криштиану, что он не выйдет в стартовом составе. Он был недоволен, но принял это.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:50
Самое лучшее, что может сделать сейчас Сантуш это поймать тишину и не быть клоуном.
Прошла инфа, что Роналду хотел свалить из сборной и всех кинуть после того как обиделся, что его не поставили в основу со швейцарцами.
Его сестра подтвердила этот факт и призвала Роналду свалить и не страдать.
Был бы это другой игрок, то может быть кто то и поверил бы, что данный шаг был принят. Но это Роналду и все знают его гнилую натуру и нарциссизм.
Так, что Сантуш делай всё молча, а пытаясь защитить Роналду ты вызываешь ещё больше вопросов и выглядишь нелепо.

Но одно могу точно сказать, что Сантуш взвесил все за и против и решил принимать решения во благо Португалии, а не нарцисса, а это сильный шаг.
Хотя авторитет нарцисса всё ниже и ниже и даже португальцы почти все не хотят видеть престарелого нарцисса в сборной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:30
Дайте ему самому назначать состав, чтобы не ныл...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:15
И без него всё получилось куда удачливее
Narek89
Narek89
вчера в 15:02
Решение было правильным. Роналду может забить после замены.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:47
Дело прошлое. Решение было правильным.
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