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Барелла: «Победители Евро и Кубка Америки достойны играть на ЧМ без отбора»

вчера, 13:47

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Италии Николо Барелла заявил, что считает несправедливым то, что победители чемпионата Европы и Кубка Америки не получают права участия на чемпионате мира без отбора:

Я до сих пор не посмотрел ни одного матча на чемпионате мира в Катаре, потому что всё ещё не понимаю, что я чувствую.

Я всё ещё не отошёл от этого огромного разочарования непопадания Италии на чемпионат мира. Говорят, что результат на поле отражает действительность, но я считаю, что в этот раз результат был несправедливым. Сейчас это случилось с нами, в следующий раз это может произойти с кем-то ещё. Считаю, что победители чемпионата Европы и Кубка Америки должны получать право играть на мундиале.

Сборная Италии является действующим чемпионом Европы после победы на Евро-2020. Итальянская команда не смогла отобраться на чемпионат мира в Катаре, потерпев поражение от сборной Северной Македонии в стыковых матчах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:40
Проиграли Швейцарии.
Проиграли Македонии (!!!)
Значит, за два года команда просто развалилась.

Дания после блестящего триуфма-92 тоже не пробилась на ЧМ-94. Вот это была тогда, на мой взгляд - действительно большая потеря для того турнира (всё-таки оба братья Лаудрупы на пике их формы). А Италия в её нынешнем виде - ну, так себе.
ДСА
ДСА
вчера в 14:58
Они должны получать дополнительный шанс выйти на чемпионат мира, если вдруг не пройдут отбор.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:17
Хрен тебе на рыло! Размечтался! Сами тупо слили отбор в группе, по-пижонски отнесясь к сборным Швейцарии и С. Ирландии, а потом позорно продули стык, уступив в Италии Сев. Македонии, которую и за команду то не считали! По делом вам! Похоже, высокомерие и мания величия главного тренера Италии Манчини, передаётся и игрокам сборной, раз они так наплевательски относятся к своим соперникам. А футбол не прощает пижонства! Так что, до свидания!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:08
Понятно расстройство итальянцев за непопадание их сборной на Чемпионат мира. Но они получили то, что заслужили в отборе. А для победителей континентальных турниров есть Кубок Конфедераций - вот туда без отбора.
memphis
memphis
вчера в 14:00
Логично, как и победитель ЛЕ играет в ЛЧ
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:55
Кубка Америке который ради гнома почти каждый год проводится? Это же сколько победителей может набратся!! Нечего им делать на ЧМе. Не прошел отбор давай досвиданья!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 13:51
Считай дальше...Это разные турниры.
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