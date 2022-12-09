Барелла: «Победители Евро и Кубка Америки достойны играть на ЧМ без отбора»

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Италии Николо Барелла заявил, что считает несправедливым то, что победители чемпионата Европы и Кубка Америки не получают права участия на чемпионате мира без отбора:
Я до сих пор не посмотрел ни одного матча на чемпионате мира в Катаре, потому что всё ещё не понимаю, что я чувствую.
Я всё ещё не отошёл от этого огромного разочарования непопадания Италии на чемпионат мира. Говорят, что результат на поле отражает действительность, но я считаю, что в этот раз результат был несправедливым. Сейчас это случилось с нами, в следующий раз это может произойти с кем-то ещё. Считаю, что победители чемпионата Европы и Кубка Америки должны получать право играть на мундиале.
Сборная Италии является действующим чемпионом Европы после победы на Евро-2020. Итальянская команда не смогла отобраться на чемпионат мира в Катаре, потерпев поражение от сборной Северной Македонии в стыковых матчах.
Проиграли Македонии (!!!)
Значит, за два года команда просто развалилась.
Дания после блестящего триуфма-92 тоже не пробилась на ЧМ-94. Вот это была тогда, на мой взгляд - действительно большая потеря для того турнира (всё-таки оба братья Лаудрупы на пике их формы). А Италия в её нынешнем виде - ну, так себе.
Проиграли Македонии (!!!)
Значит, за два года команда просто развалилась.
Дания после блестящего триуфма-92 тоже не пробилась на ЧМ-94. Вот это была тогда, на мой взгляд - действительно большая потеря для того турнира (всё-таки оба братья Лаудрупы на пике их формы). А Италия в её нынешнем виде - ну, так себе.