Дешам: «Наша цель не изменилась – сделать ещё один шаг»

Главный тренер сборной Франции поделился мнением о команде Англии, с которой французы сыграют в 1/4 финала чемпионата мира.

Чем дальше ты проходишь, тем выше нагрузка. Требования становятся строже. Воодушевление начинает играть важную роль. Многие команды были бы рады оказаться на нашем месте. Но наша цель не изменилась – сделать еще один шаг.

Играть в четвертьфинале чемпионата мира – замечательно. Но необходимо пройти дальше.

У сборной Англии нет слабых мест, без сомнений. Вероятно, в определенных аспектах они хуже. Это нужно использовать. Нужно понять, какие детали могут нам помочь.