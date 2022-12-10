Сборная Марокко отметилась уникальным достижением на чемпионатах мира

Сборная Марокко стала первой африканской сборной в истории чемпионатов мира, которая дошла до полуфинала мирового первенства.
Это произошло по итогам матча 1/4 финала мундиаля против Португалии (1:0).
В полуфинале Марокко сыграет с победителем матча сборных Англии и Франции.
Европейские сборные больше думают о правах геев и лесбиянок.
Европейские сборные больше думают о правах геев и лесбиянок.
PS Не знаю правда, что у них с функционалкой в следующем матче будет, но за этот вполне себе зрелищный автобус спасибо! Ребята не пальцем деланные
PS Не знаю правда, что у них с функционалкой в следующем матче будет, но за этот вполне себе зрелищный автобус спасибо! Ребята не пальцем деланные
Вот уже нет.
Вот уже нет.