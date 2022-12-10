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Сборная Марокко отметилась уникальным достижением на чемпионатах мира

вчера, 21:34

Сборная Марокко стала первой африканской сборной в истории чемпионатов мира, которая дошла до полуфинала мирового первенства.

Это произошло по итогам матча 1/4 финала мундиаля против Португалии (1:0).

В полуфинале Марокко сыграет с победителем матча сборных Англии и Франции.

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Все комментарии
Gahi
Gahi ответ Suriand (раскрыть)
сегодня в 05:42
Аппетит приходит во время еды, у Марокканцев есть хорошая возможность замахнутся и на трофей 🏆 чемпионата мира. Удачи
Suriand
Suriand ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 03:20
Уже вписали,ведь это первая африканская сборная дошедшая до полуфинала,чем бы там с Францией не закончилось.
ДСА
ДСА
сегодня в 03:04
Теперь уже все нейтральные страны болеют за Марокко.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:42
Да поможет вам ВСЕВЫШНИЙ, выиграть этот Чемпионат мира!!!
whykp6d2eb72
whykp6d2eb72
сегодня в 00:11
Такие достижения скоро перестанут быть уникальными.
Европейские сборные больше думают о правах геев и лесбиянок.
Chevengur
Chevengur
сегодня в 00:11
Марокко приятно удивило настроем...Прям каким то старым футболом повеяло - под конец игры было видно, что они вы...раханные в ноль, мышцы сводит, сопли летят, но они пашут...Просто браво!

PS Не знаю правда, что у них с функционалкой в следующем матче будет, но за этот вполне себе зрелищный автобус спасибо! Ребята не пальцем деланные
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:07
Марокко действительно открытие ЧМ. Молодцы, что отправили нарцисса домой 😀
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
сегодня в 00:03
осталость последнего пеналду выгнать с чм аргентингского и всё будет хорошо
rhskmz
rhskmz
вчера в 23:49
Франции не повезло !
Igo0rek
Igo0rek ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:30
Причем это автогол, следовательно им никто забить не смог.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:19
Прекрасно..
Gahi
Gahi
вчера в 23:18
Сборная Марокко это действительно открытие чемпионата мира 🌍 в Катаре. Думаю что у всей этой команды есть хорошая возможность вписать свои имена золотыми буквами в историю мирового футбола ⚽️ 👑. Удачи
ABir
ABir
вчера в 23:10
Очень хочется, чтобы это достижение сборной Марокко стало не последним на этом чемпионате
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:50
С Францией точно будет бойня....ведь южная часть Марокко была английской колонией
протон
протон ответ Mher Door (раскрыть)
вчера в 22:49
Для меня не будет удивлением, если сборная Марокко станет обладателем Кубка Чм по футболу.
Вот уже нет.
Mher Door
Mher Door
вчера в 22:47
Сборная Марокко очень сложная для противников.
протон
протон ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:46
Подумаю. Но давал себе слово, что создавать больше одного аккаунта не буду.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:42
Можно создать дополнительный аккаунт специально для игры в этой группе, или более одного. Удачи.
протон
протон ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:37, ред.
Для меня это что то новое. Не приходилось играть в такой группе. Моя игра зависит от набранных баллов. Возможно ли в этой группе набрать огромное количество баллов за счет содержательных комментариев? Я конечно отношусь с большим уважением тем, кто как пчелка своим кропотливым трудом наработал очки и победил, но вот так клоноводством не интересно. Я не скажу, что я игрок из топов, далеко нет. Я ведь могу создать 90 аккаунтов и дать поручение своим близким играть за меня и побеждать всех, играя на удачу. Я очень надеюсь, что мой товарищ попадёт в мою группу. Вероятность большая, так как клонов у человека просто огромное количество. В моей группе игрок на третий день взял почти 30 к баллов. Но я не сдаюсь, набираю баллы, что бы победить, играю до конца. Я понимаю, это трудно, но вот в этом то и весь Драйф.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:55
А пропустить один гол за пять матчей,при этом играя с тремя топами,и обыграв их-это не достижение???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:53
Вот это Марокко дает,недолго и до чемпионства.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46
Кто то должен быть первым...
shlomo
shlomo ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:41
Я постараюсь сделать в январе "группа без призов" милости прошу обоих....и определится Ху из Ху?
yyh8ychghhh7
yyh8ychghhh7
вчера в 21:40
Полуфинал это уже вершина, но можно ведь пройти и дальше. Вперёд!!!
shlomo
shlomo ответ Sigurd Ring (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:39
Почему считается, что невербальные сигналы достовернее слов? Почему мы часто загораемся какой-то идеей, но затухаем, когда дело доходит до ее реального выполнения ...Извините что так заумно....
Гость
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