Сборная Марокко отметилась уникальным достижением на чемпионатах мира

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вчера, 21:34

Сборная Марокко стала первой африканской сборной в истории чемпионатов мира, которая дошла до полуфинала мирового первенства.

Это произошло по итогам матча 1/4 финала мундиаля против Португалии (1:0).

В полуфинале Марокко сыграет с победителем матча сборных Англии и Франции.