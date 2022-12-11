Дзюба хочет продолжить карьеру в России

Нападающий Артем Дзюба хочет вернуться в чемпионат России.
По данным источника, сейчас форвард не ведёт переговоры ни с одним клубом, заняв выжидательную позицию.
Переговоры с зарубежными командами Дзюба планирует возобновить после окончания чемпионата мира, однако приоритетом Артема является выступление в России.
Но придётся подвинуться по зарплате, больше 1.5 млн. в год они не дадут !
Но придётся подвинуться по зарплате, больше 1.5 млн. в год они не дадут !
Помню Якубика как он раскрылся ё моё.Стал бомбардиром.
Помню Якубика как он раскрылся ё моё.Стал бомбардиром.
Наверное, как и многие наши прежние звёзды, поедет доигрывать в Казахстан. Там и в еврокубках ещё поучаствовать возможно получится.
Эпизод из к/ф "Мимино".
Тëтка просит Мимино взять корову в город на продажу.
" Так продай еë здесь"
"Здесь не купят, здесь все еë знают"
Наверное, как и многие наши прежние звёзды, поедет доигрывать в Казахстан. Там и в еврокубках ещё поучаствовать возможно получится.
Эпизод из к/ф "Мимино".
Тëтка просит Мимино взять корову в город на продажу.
" Так продай еë здесь"
"Здесь не купят, здесь все еë знают"
Решил посвятить свой талант отечественному футболу...
Решил посвятить свой талант отечественному футболу...