Дзюба хочет продолжить карьеру в России

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сегодня, 18:10

Нападающий хочет вернуться в чемпионат России.

По данным источника, сейчас форвард не ведёт переговоры ни с одним клубом, заняв выжидательную позицию.

Переговоры с зарубежными командами Дзюба планирует возобновить после окончания чемпионата мира, однако приоритетом Артема является выступление в России.