Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Дзюба хочет продолжить карьеру в России

сегодня, 18:10

Нападающий Артем Дзюба хочет вернуться в чемпионат России.

По данным источника, сейчас форвард не ведёт переговоры ни с одним клубом, заняв выжидательную позицию.

Переговоры с зарубежными командами Дзюба планирует возобновить после окончания чемпионата мира, однако приоритетом Артема является выступление в России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мексиканский защитник готов перейти в РПЛ, однако при одном условии
Сегодня, 17:14
Вагнер Лав был готов перейти в «Химки»
09 декабря
Стало известно, почему Кокорин не перешёл в «Химки». Вопрос не в зарплате
09 декабря
«Не питайтесь слухами». Медведев — о выкупе прав на Алипа
08 декабря
В «Севилье» отреагировали на слухи об интересе к игроку «Спартака» Айртону
08 декабря
В Израиле подтвердили интерес российского гранда к полузащитнику «Маккаби»
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
Дедуктор
Дедуктор
сегодня в 18:47, ред.
Дзюба не нужен только Спартаку и Ростову, у коих своих "столбов" хватат, а то и избыток. А вот, всем остальным Дзюба нужен. Включая, кстати, и Зенит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 18:45
Заверните!).
Ravshan878
Ravshan878 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 18:41
Транзитом в Ташкент за ПАХТАКОР.😉.)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:41
Правильное решение..
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 18:41
Может к бомжам ?
Но придётся подвинуться по зарплате, больше 1.5 млн. в год они не дадут !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:40
С его запросами только в ФНЛ 2 !))
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 18:40
Давай к нам за ПАХТАКОР.😉.)))
Помню Якубика как он раскрылся ё моё.Стал бомбардиром.
Дедуктор
Дедуктор
сегодня в 18:39
Вот, глядя на то - какие 7и "пылили" в сборной Бразилии и прочих отстойных сборных ЧМ-22, почему бы Дзюбе не поиграть еще? Натуральный "Козлина" играл в бразильской бригаде, а Дзюба чем хуже? Однозначно, лучше.
ABir
ABir
сегодня в 18:39
Надоело уже про эту ромашку читать
shur
shur ответ протон (раскрыть)
сегодня в 18:36
протон
протон
сегодня в 18:34
5 декабря. Говорили, что карьеру продолжит в Оаэ.
Наверное, как и многие наши прежние звёзды, поедет доигрывать в Казахстан. Там и в еврокубках ещё поучаствовать возможно получится.

Эпизод из к/ф "Мимино".
Тëтка просит Мимино взять корову в город на продажу.
" Так продай еë здесь"
"Здесь не купят, здесь все еë знают"
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:25
В ЦСКА его. С конями будет смотреться, как цементал.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:25
Правильно, карьеру надо завершить в своём родном клубе!

shlomo
shlomo
сегодня в 18:21
В фильме "Лука Мудищев" вполне может зажечь.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:12
Молодец...не повёлся на зарплаты в топ-5...
Решил посвятить свой талант отечественному футболу...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 18:12
В Украине может выступать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 18:10
Где в России?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 