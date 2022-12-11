Полузащитник Марокко Амрабат считает, что его сборная может выиграть ЧМ

Полузащитник сборной Марокко высказался о выступлениях своей национальной команды на чемпионате мира. Марокко сыграет в полуфинале ЧМ против сборной Франции.

В чём секрет успеха нашей сборной? Он заключается в том, чтобы очень хорошо защищаться, мы делали это на протяжении всего турнира. Мы продемонстрировали отличный боевой дух. Почему тогда мы не можем выиграть чемпионат мира?