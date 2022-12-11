Полузащитник Марокко Амрабат считает, что его сборная может выиграть ЧМ

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат высказался о выступлениях своей национальной команды на чемпионате мира. Марокко сыграет в полуфинале ЧМ против сборной Франции.
В чём секрет успеха нашей сборной? Он заключается в том, чтобы очень хорошо защищаться, мы делали это на протяжении всего турнира. Мы продемонстрировали отличный боевой дух. Почему тогда мы не можем выиграть чемпионат мира?
Но лишь того не может быть,
Чего уж точно быть не может,
Но даже это может быть.
(Автор не известен).
Но лишь того не может быть,
Чего уж точно быть не может,
Но даже это может быть.
(Автор не известен).