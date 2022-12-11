Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Полузащитник Марокко Амрабат считает, что его сборная может выиграть ЧМ

вчера, 19:35

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат высказался о выступлениях своей национальной команды на чемпионате мира. Марокко сыграет в полуфинале ЧМ против сборной Франции.

В чём секрет успеха нашей сборной? Он заключается в том, чтобы очень хорошо защищаться, мы делали это на протяжении всего турнира. Мы продемонстрировали отличный боевой дух. Почему тогда мы не можем выиграть чемпионат мира?

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вильям Галлас: «У „Челси“ есть хорошая возможность подписать Роналду»
Сегодня, 00:24
Рианчо считает, что сборная Марокко сильнее сборной России Черчесова
Вчера, 23:42
«Я до сих пор не научился проигрывать». Неймар — о вылете Бразилии с ЧМ
Вчера, 21:36
«Я с вами». Бензема поддержал сборную Франции перед полуфиналом ЧМ
Вчера, 19:51 Фото
Роналду впервые высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира
Вчера, 18:00
Луиш Фигу: «Вы не можете выиграть чемпионат мира с Роналду в запасе»
Вчера, 17:25
Сортировать
Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 01:28
Я не поклонник такого футбола, хотя надо отдать должное марокканцем, их упорству и воле к победе прежде всего. Очень надеюсь, что французам, которые безусловно сильнее, удастся преодолеть этот нелегкий барьер.
monah-10
monah-10 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:05
У них по любому впереди две игры, несмотря от исхода полуфинала.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:23
Спасибо, не надо!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:15
Лично я буду рад, если добьются успеха в двух оставшихся играх 👍🏽
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:43
Будем надеется что ещё не всё сюрпризы закончились на этом ЧМ
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 20:38
С таким футболом лучше не надо.
Mher Door
Mher Door
вчера в 20:15
Это возможно очень даже возможно.
Hertha Berlin
Hertha Berlin
вчера в 20:01
Всё возможно! Марокканцы сильно моральным духом!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:01
Лично я с друзьями накроем поляну по такому поводу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:52
Всё может быть, и быть всё может.
Но лишь того не может быть,
Чего уж точно быть не может,
Но даже это может быть.
(Автор не известен).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 