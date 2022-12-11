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Роналду впервые высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира

сегодня, 18:00

Нападающий Криштиану Роналду в своих соцсетях высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира после поражения в 1/4 финала против сборной Марокко.

Победа на чемпионате мира для Португалии была самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много титулов международного уровня, в том числе и со сборной Португалии, но поставить имя нашей страны на самый высокий уровень в мире было моей самой большой мечтой.

Я боролся за это. Я упорно боролся за эту мечту. За 16 лет я 5 раз выступал на чемпионатах мира, играя рядом с великими футболистами и при поддержке миллионов португальцев. Я отдал всего себя. Я оставил всё на поле. Я никогда не отказывался от этой мечты.

К сожалению, вчера мечта закончилась. Нет смысла горячиться. Я просто хочу, чтобы все знали, что много было сказано, много написано, было много спекуляций, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение.

Я всегда был одним из тех, кто сражался за общие цели, и я никогда не отвернулся бы от своих товарищей по команде и своей страны.

На данный момент мне больше нечего сказать. Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока она длилась…

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:48
Жаль что не удалось осуществить мечту Рон но ты все равно великий игрок. Гном тоже ЧМ не выйграет, хорваты отправят его играть за третее место.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 18:46
И все таки, зря он дал то интервью.
Получил много негатива перед чм, зачем все это было нужно? Не самый умный поступок с его стороны, хотя смотря на посты его сестёр, понимаешь, что умственными способностями в этой семье походу не обладает никто. Это очень важное качество покинуло чат..
Я не знаю какой европейский клуб рискнёт подписать его, это просто самоубийство.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:45
Я понимаю что сарказм, но со вчерашнего дня у него в голове теперь одна забота, это новый клуб. Минимум на 4 года. Чтобы совсем не потерять форму. Глядишь и поедет на следующий ЧМ.
Magmessi
Magmessi
сегодня в 18:42
MASTER CHIEF , о фанат Месси , в посте про Роналду.))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:38
За его преданность и легендарность его можно взять и на следующий ЧМ.
Заявка большая, лавка комфортная.
Посидит, выйдет минут на 15-20, особенно при счёте 3-0.
Португалии останется только выиграть ЧМ, а великий осуществит мечту.
Здесь много сарказма, если чё...
kindpennywise
kindpennywise ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:33
Не дождёшься! Через полтора года в Германии забьет 2 мяча на евро, а Холланд ни одного? А знаешь почему? Потому что не попадёт туда Норвегия :-D, но лично я хочу видеть финал следующего евро: Бельгия (все ещё с золотыми поколением) против Португалии. И пусть победит сильнейший. Я все таки желаю больше победы Бельгии при условии что вся основа сборной останется.
AMT
AMT ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 18:32
Саудиты предлагают контракт на 2.5 года. В год-200 млн. евро. Куда еще лучше.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:24
Есть ощущение, что Криш скоро завершит карьеру. Ну не верю я, что его эго позволит ему уехать в Саудовскую Аравию, по сути лучших условий, чем были у него в МЮ ему никто в Европе не предложит и ЧМ был для него последним шансом, которым он не воспользовался......
Байкал-38
Байкал-38 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 18:23
Неплохая идея, позора много не бывает!
Футбол_пиво
Футбол_пиво
сегодня в 18:16
Надеюсь,что он будучи тренером,возьмёт ЧМ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:15
Прочитав сей неплохо сочинённый текст...подумалось...что Португалия осталась ему должна...))
ssspartak
ssspartak
сегодня в 18:15
Ээээй да ладно тебе! Давай через 4 года еще раз. Ну будет тебе 41 и что?... так же выходя на замены можно играть. Вот тогда то как раз последний шанс свою мечту исполнить. Думаю и сама сборная будет этим мотивирована лишний раз.
Google Eagle
Google Eagle ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 18:14
Да , да. четкость есть
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:13
Если бы он был другим, может бы ничего и не выиграл! Хороший ответ!
Gelious
Gelious
сегодня в 18:11
Все по дело. Всегда нравилась его искренность и четкость словом
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:07
Яяяя,,,,,,яяяяя..головка от швейной машинки.
Elliada
Elliada
сегодня в 18:03
Где объявление о завершении карьеры в сборной??
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 18:02
Победа на чемпионате мира для Португалии была самой большой и амбициозной мечтой.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:02, ред.
Рад за Роналду, что всё у него осталось в мечтах!
Да и мечта похоже с его слов умерла.
Спасибо тебе, что так завершаешь карьеру!!!
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 18:02
Во вторник увидим прощальное письмо от полурослика.’
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