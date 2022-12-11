Роналду впервые высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира

Нападающий Криштиану Роналду в своих соцсетях высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира после поражения в 1/4 финала против сборной Марокко.
Победа на чемпионате мира для Португалии была самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много титулов международного уровня, в том числе и со сборной Португалии, но поставить имя нашей страны на самый высокий уровень в мире было моей самой большой мечтой.
Я боролся за это. Я упорно боролся за эту мечту. За 16 лет я 5 раз выступал на чемпионатах мира, играя рядом с великими футболистами и при поддержке миллионов португальцев. Я отдал всего себя. Я оставил всё на поле. Я никогда не отказывался от этой мечты.
К сожалению, вчера мечта закончилась. Нет смысла горячиться. Я просто хочу, чтобы все знали, что много было сказано, много написано, было много спекуляций, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение.
Я всегда был одним из тех, кто сражался за общие цели, и я никогда не отвернулся бы от своих товарищей по команде и своей страны.
На данный момент мне больше нечего сказать. Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока она длилась…
Получил много негатива перед чм, зачем все это было нужно? Не самый умный поступок с его стороны, хотя смотря на посты его сестёр, понимаешь, что умственными способностями в этой семье походу не обладает никто. Это очень важное качество покинуло чат..
Я не знаю какой европейский клуб рискнёт подписать его, это просто самоубийство.
Получил много негатива перед чм, зачем все это было нужно? Не самый умный поступок с его стороны, хотя смотря на посты его сестёр, понимаешь, что умственными способностями в этой семье походу не обладает никто. Это очень важное качество покинуло чат..
Я не знаю какой европейский клуб рискнёт подписать его, это просто самоубийство.
Заявка большая, лавка комфортная.
Посидит, выйдет минут на 15-20, особенно при счёте 3-0.
Португалии останется только выиграть ЧМ, а великий осуществит мечту.
Здесь много сарказма, если чё...
Заявка большая, лавка комфортная.
Посидит, выйдет минут на 15-20, особенно при счёте 3-0.
Португалии останется только выиграть ЧМ, а великий осуществит мечту.
Здесь много сарказма, если чё...
Да и мечта похоже с его слов умерла.
Спасибо тебе, что так завершаешь карьеру!!!
Да и мечта похоже с его слов умерла.
Спасибо тебе, что так завершаешь карьеру!!!