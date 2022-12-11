Роналду впервые высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира

Нападающий в своих соцсетях высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира после поражения в 1/4 финала против сборной Марокко.

Победа на чемпионате мира для Португалии была самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много титулов международного уровня, в том числе и со сборной Португалии, но поставить имя нашей страны на самый высокий уровень в мире было моей самой большой мечтой.

Я боролся за это. Я упорно боролся за эту мечту. За 16 лет я 5 раз выступал на чемпионатах мира, играя рядом с великими футболистами и при поддержке миллионов португальцев. Я отдал всего себя. Я оставил всё на поле. Я никогда не отказывался от этой мечты.

К сожалению, вчера мечта закончилась. Нет смысла горячиться. Я просто хочу, чтобы все знали, что много было сказано, много написано, было много спекуляций, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение.

Я всегда был одним из тех, кто сражался за общие цели, и я никогда не отвернулся бы от своих товарищей по команде и своей страны.

На данный момент мне больше нечего сказать. Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока она длилась…