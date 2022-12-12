МЮ активировал опцию продления контракта Рэшфорда на один сезон

Срок действующего соглашения форварда сборной Англии Маркуса Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Клуб воспользовался опцией продления контракта на год, чтобы не потерять игрока бесплатно летом.
В данный момент МЮ пытается убедить Рэшфорда подписать новое долгосрочное соглашение.
Интерес к нападающему проявляет «Пари Сен-Жермен». В «Юнайтед» растут опасения относительно того, что Маркусу советуют дождаться окончания контракта и покинуть клуб.
В этом сезоне 25-летний футболист забил 8 голов в 19 матчах за МЮ во всех турнирах. Также на его счету 3 гола за сборную Англии в 5 матчах ЧМ-2022, в четырех из которых он выходил на замену.
Могли Погба в своё время хотя бы за 50 продать. Отпустили бесплатно. Сейчас с Рэшом та же фигня. Он неплохой игрок, но он не в своей тарелке в МЮ уже. Надо отдавать его, так как очевидна деградация игрока.
Могли Погба в своё время хотя бы за 50 продать. Отпустили бесплатно. Сейчас с Рэшом та же фигня. Он неплохой игрок, но он не в своей тарелке в МЮ уже. Надо отдавать его, так как очевидна деградация игрока.