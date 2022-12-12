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МЮ активировал опцию продления контракта Рэшфорда на один сезон

сегодня, 16:36

Срок действующего соглашения форварда сборной Англии Маркуса Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Клуб воспользовался опцией продления контракта на год, чтобы не потерять игрока бесплатно летом.

В данный момент МЮ пытается убедить Рэшфорда подписать новое долгосрочное соглашение.

Интерес к нападающему проявляет «Пари Сен-Жермен». В «Юнайтед» растут опасения относительно того, что Маркусу советуют дождаться окончания контракта и покинуть клуб.

В этом сезоне 25-летний футболист забил 8 голов в 19 матчах за МЮ во всех турнирах. Также на его счету 3 гола за сборную Англии в 5 матчах ЧМ-2022, в четырех из которых он выходил на замену.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:49
Отличный игрок, но не надо давать ему долгосрочный контракт с повышением зп, именно с повышением. Не то, чтобы я считал чужие деньги, просто не хочется повторения ситуации с Санчесом, Роналду или Погба. Да и нынешний оклад у Рэша очень даже хороший))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:21
МЮ столько раз за последнее время силой удерживал людей и никого вовремя не отпускал, что это смешно уже. Если ПСЖ хочет Рэша, то продайте его. Он стоил под 100 лямов, сейчас уже стоимость его 55 лямов. В 2 раза почти подешевел.
Могли Погба в своё время хотя бы за 50 продать. Отпустили бесплатно. Сейчас с Рэшом та же фигня. Он неплохой игрок, но он не в своей тарелке в МЮ уже. Надо отдавать его, так как очевидна деградация игрока.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:00
Не хотят отдавать в ПСЖ
ДСА
ДСА
сегодня в 16:41
Умеют там умные договоры составлять.
Гость
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