МЮ активировал опцию продления контракта Рэшфорда на один сезон

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сегодня, 16:36

Срок действующего соглашения форварда сборной Англии с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Клуб воспользовался опцией продления контракта на год, чтобы не потерять игрока бесплатно летом.

В данный момент МЮ пытается убедить Рэшфорда подписать новое долгосрочное соглашение.

Интерес к нападающему проявляет «Пари Сен-Жермен». В «Юнайтед» растут опасения относительно того, что Маркусу советуют дождаться окончания контракта и покинуть клуб.