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Стал известен срок контракта де ла Фуэнте в сборной Испании

сегодня, 15:50

Стало известно, каков срок контракта Луиса де ла Фуэнте в сборной Испании.

Специалист возглавил команду после ухода с данного поста Луиса Энрике, команда при нем вылетела в 1/8 финала. Сообщается, что новый наставник будет работать с коллективом как минимум до 2024 года.

В 2015 году де ла Фуэнте выиграл чемпионат Европы с национальной командой Испании в возрастной категории до 19 лет. В 2019 году он выиграл первенство Европы с Испанией U21. Помимо этого, в 2020 году он брал «серебро» Олимпиады в Токио.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:59
Есть не плохие результаты с молодёжью,посмотрим что сможет !
Гость
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