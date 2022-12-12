Стал известен срок контракта де ла Фуэнте в сборной Испании

1670849421

сегодня, 15:50

Стало известно, каков срок контракта в сборной Испании.

Специалист возглавил команду после ухода с данного поста Луиса Энрике, команда при нем вылетела в 1/8 финала. Сообщается, что новый наставник будет работать с коллективом как минимум до 2024 года.

В 2015 году де ла Фуэнте выиграл чемпионат Европы с национальной командой Испании в возрастной категории до 19 лет. В 2019 году он выиграл первенство Европы с Испанией U21. Помимо этого, в 2020 году он брал «серебро» Олимпиады в Токио.