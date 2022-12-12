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Геннадий Орлов: «Я сравниваю Мбаппе с Пеле. Он лучше Месси и Роналду»

сегодня, 20:56

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира.

Что касается Мбаппе, то я его все время сравниваю с Пеле. Француз по одаренности от природы выше, чем Роналду и Месси. У него фантастический рывок. Причем он научился уходить и влево, и вправо. Он качается защитника, чтобы как только тот оперся на одну ногу, толкнуть мяч мимо этой ноги. В футболе главное не 30 метров, а 5-7. У Мбаппе рывок от природы. Он реактивный. Он, как и Пеле, умеет добавлять скорость. Этот чемпионат может стать чемпионатом мира Мбаппе и его славы.

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Все комментарии
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 22:13
Ну если возмёт и второй ЧМ, а там уже и ЗМ, встанет безусловно на один ряд с величайшими.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 21:39
Пересмотри на Роналду в АПЛ в первое его пришествие. Он на скорости и на дриблинге опонентов на пятую точку сажал.
Elliada
Elliada
сегодня в 21:30
Рывок и все? Теперь лучшего по рывку выбирают?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:12
Француз мощью берет. Разные они. Мухач, средний и тяжеловес.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:07
Гена, тепе уже пора обратится к врачу... похоже старость сказывается
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 21:03
Месси иного плана игрок.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 21:03
Они похожи, Рон тоже улетал на рывке от дефов
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 21:02
Дриблинг у Мбаппе не лучше чем у Рональду в юности
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