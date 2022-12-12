Геннадий Орлов: «Я сравниваю Мбаппе с Пеле. Он лучше Месси и Роналду»

Известный комментатор высказался о выступлении нападающего сборной Франции на чемпионате мира.

Что касается Мбаппе, то я его все время сравниваю с Пеле. Француз по одаренности от природы выше, чем Роналду и Месси. У него фантастический рывок. Причем он научился уходить и влево, и вправо. Он качается защитника, чтобы как только тот оперся на одну ногу, толкнуть мяч мимо этой ноги. В футболе главное не 30 метров, а 5-7. У Мбаппе рывок от природы. Он реактивный. Он, как и Пеле, умеет добавлять скорость. Этот чемпионат может стать чемпионатом мира Мбаппе и его славы.