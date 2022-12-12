«Локо» придётся заплатить более 600 млн рублей за трёх игроков «Крыльев» .

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сегодня, 18:01

«Локомотив» заинтересован в трансфере футболистов «Крыльев Советов» , и .

По данным источника, за переход этих трёх игроков «железнодорожникам» придётся заплатить 620 млн рублей (примерно 10 млн долларов).

Сумма отступных Пиняева составляет 300 млн рублей, Ежова — 120 млн рублей, а Глушенкова — 200 млн рублей. Дешевле «Крылья Советов» не собираются отпускать своих лидеров.