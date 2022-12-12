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«Локо» придётся заплатить более 600 млн рублей за трёх игроков «Крыльев»

сегодня, 18:01

«Локомотив» заинтересован в трансфере футболистов «Крыльев Советов» Романа Ежова, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.

По данным источника, за переход этих трёх игроков «железнодорожникам» придётся заплатить 620 млн рублей (примерно 10 млн долларов).

Сумма отступных Пиняева составляет 300 млн рублей, Ежова — 120 млн рублей, а Глушенкова — 200 млн рублей. Дешевле «Крылья Советов» не собираются отпускать своих лидеров.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
сегодня в 21:53
Русскому Месси ? Рашменил до слез.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:15
Какая огромная цифирь!
Переведите в хуани!)
Ironigor
Ironigor ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 21:07
С этим всё понятно, я это всё прекрасно понимаю. Я совершенно про другое , за то что карьера Пиняева может стать крахом в этом переходе . Локо точно не тот клуб на данный момент времени, чтобы Пиняев там смог раскрыться .
Ironigor
Ironigor ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 21:01
Я всё это знаю и понимаю. Я просто высказал свою точку зрения по поводу молодого Пиняева . Этот переход может погубить всю его карьеру.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:01
КАк только речь идёт о приобретении отечественных игроков,то сразу переходят на отечественную валюту,чтобы сумма миллионов выглядела достойной ,на фоне иностранного мусора,приобретаемого за валюту.Итак,отметим:Приобретены три кнехта за 10 млн евро. И сразу вопрос :А они того стоят??? Думаю,что нет.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 20:40
Русскому Месси лучше переходить в Зенит, играть с сильными игроками и прогрессировать
valt134
valt134
сегодня в 20:17
Ждём повышения цен на ЖД билеты. 10 Лямов зелёных быстро отобьют.
Deville
Deville
сегодня в 19:46
этот Пиняев, Гулшенков и Ежов, за 600 лямов такое ощущение что покупают Мбаппе, Неймара и Роналду.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:28
"У каждого из футболистов есть сумма отступных, при уплате которой самарский клуб не сможет удержать футболистов — у Ежова она составляет 120 млн рублей, у Глушенкова — 200 млн, а у Пиняева — 300 млн."
Так что здесь решающим фактором является желание самих игроков!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:26
Возможно это годится для будущих Побед
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:23, ред.
Это Локо! Клуб просто активирует опцию выкупа и всё, зп им дадут больше, комиссию агенту тоже, все довольны и счастливы, то что загубятся молодые таланты никого не волнует
Также делал и Зенит и Спартак, но тут есть утешение, что 10 млн для КС огромные деньги и можно что то исправить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:11
«Локо» придётся заплатить более 600 млн рублей за трёх игроков «Крыльев» .
Прежде всего очень спорный вопрос, а кто вам товарищ "счетовод инсайдер" вообще сказал что этих парней из Крылышек хотят продать ??? И с чего вы вообще взяли что этот клуб Локомотив 🚂 ??? И переход в не совсем удачный клуб , на данный момент времени у которого идёт внутри клубная проблема и переформация , это не лучший вариант для продолжения карьеры таких молодых игроков . Осинькин тот человек который знает как работать с молодёжью и как из них сделать тот конкурентно способный продукт, который будет востребован на футбольном рынке. Но сейчас Пеняеву всего навсего восемнадцать лет и переход в такой Локомотив 🚂, может стать крахом в футбольной карьере молодого игрока . Ну а Ежов и Глушаков это системообразующие игроки в КС и в середине сезона растоваться с ними наврядли правильное решение. И это прекрасно понимает как Осинькин так и руководство клуба. А учитывая турнирное положение команды и усиление клубов конкурентов, продажа этих игроков может стать фатальной для клуба . Так что наврядли КС пойдёт на этот шаг . Вполне вероятно что кто-то из них и покинет команду, но точно не все трое и уж точно не Пиняев . Это золотой запас для КС !) Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:03
Неплохие суммы.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 18:51
Опять билеты подорожают !
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 18:32
Да там денег как у дурака махорки - заплатят. Был бы толк
memphis
memphis
сегодня в 18:32
Копейки для Локо
d1metras
d1metras
сегодня в 18:29
Пиняев в Локо пропадет.
drug01
drug01
сегодня в 18:24
Если игроки нужны значит и деньги будут!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 18:13
главное ослабить конкурентов
Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:08
Ну блин... началась в деревне пьянка... пусть с Самарой доиграют этот сезон. Зачем обескровливать клуб.... НЕ продавать и точка!
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