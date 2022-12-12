«Локо» придётся заплатить более 600 млн рублей за трёх игроков «Крыльев» .

«Локомотив» заинтересован в трансфере футболистов «Крыльев Советов» Романа Ежова, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.
По данным источника, за переход этих трёх игроков «железнодорожникам» придётся заплатить 620 млн рублей (примерно 10 млн долларов).
Сумма отступных Пиняева составляет 300 млн рублей, Ежова — 120 млн рублей, а Глушенкова — 200 млн рублей. Дешевле «Крылья Советов» не собираются отпускать своих лидеров.
Прежде всего очень спорный вопрос, а кто вам товарищ "счетовод инсайдер" вообще сказал что этих парней из Крылышек хотят продать ??? И с чего вы вообще взяли что этот клуб Локомотив 🚂 ??? И переход в не совсем удачный клуб , на данный момент времени у которого идёт внутри клубная проблема и переформация , это не лучший вариант для продолжения карьеры таких молодых игроков . Осинькин тот человек который знает как работать с молодёжью и как из них сделать тот конкурентно способный продукт, который будет востребован на футбольном рынке. Но сейчас Пеняеву всего навсего восемнадцать лет и переход в такой Локомотив 🚂, может стать крахом в футбольной карьере молодого игрока . Ну а Ежов и Глушаков это системообразующие игроки в КС и в середине сезона растоваться с ними наврядли правильное решение. И это прекрасно понимает как Осинькин так и руководство клуба. А учитывая турнирное положение команды и усиление клубов конкурентов, продажа этих игроков может стать фатальной для клуба . Так что наврядли КС пойдёт на этот шаг . Вполне вероятно что кто-то из них и покинет команду, но точно не все трое и уж точно не Пиняев . Это золотой запас для КС !) Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
Прежде всего очень спорный вопрос, а кто вам товарищ "счетовод инсайдер" вообще сказал что этих парней из Крылышек хотят продать ??? И с чего вы вообще взяли что этот клуб Локомотив 🚂 ??? И переход в не совсем удачный клуб , на данный момент времени у которого идёт внутри клубная проблема и переформация , это не лучший вариант для продолжения карьеры таких молодых игроков . Осинькин тот человек который знает как работать с молодёжью и как из них сделать тот конкурентно способный продукт, который будет востребован на футбольном рынке. Но сейчас Пеняеву всего навсего восемнадцать лет и переход в такой Локомотив 🚂, может стать крахом в футбольной карьере молодого игрока . Ну а Ежов и Глушаков это системообразующие игроки в КС и в середине сезона растоваться с ними наврядли правильное решение. И это прекрасно понимает как Осинькин так и руководство клуба. А учитывая турнирное положение команды и усиление клубов конкурентов, продажа этих игроков может стать фатальной для клуба . Так что наврядли КС пойдёт на этот шаг . Вполне вероятно что кто-то из них и покинет команду, но точно не все трое и уж точно не Пиняев . Это золотой запас для КС !) Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .